כיכר השבת
הדד-ליין מתקרב

חמאס צפוי להציג הסתייגויות ל-20 הנקודות של טראמפ ולהתנגד לשחרור כל החטופים תוך 72 שעות

על רקע הדד-ליין שקבע הנשיא טראמפ: בחמאס מאותתים כי לא ידחו את התוכנית לסיום המלחמה – אך צפויים להציג תיקונים | בישראל ובוושינגטון מבהירים כי אין מו"מ: "הצעה של כן או לא" | במצרים מביעים פסימיות לגבי הצלחת המתווה, ואילו פלגים אחרים ברצועה מכנים אותו "תבוסה במלחמה" (העולם הערבי)

(צילום: Abed Rahim Khatib/Flash90)

העולם עוקב בדריכות אחר תשובת לתוכנית 20 הנקודות של נשיא ארצות הברית , שנועדה להביא לסיום המלחמה בעזה. בעוד ישראל כבר הודיעה על קבלתה, בחמאס עדיין מקיימים דיונים פנימיים ובמקביל מתייעצים עם פלגים פלסטיניים נוספים ברצועה.

לפי דיווחים בעיתון הלבנוני אל-אחבאר, בכירים במצרים טוענים כי האווירה פסימית וכי בוושינגטון – כמו גם בירושלים – מסרבים לנהל מו"מ על פרטי ההצעה. "התשובה צריכה להיות כן או לא", אמרו הגורמים.

חמאס, מצדם, שוקלים להציג תיקונים בעיקר בסוגיות הנוגעות לשחרור כלל החטופים בתוך 72 שעות ולפרטי נסיגת צה"ל.

בעיתון א-שרק אל-אווסט דווח כי בתוך הרצועה מתנהלים ויכוחים פנימיים בין הפלגים. חמאס מנסה לשדר נכונות חיובית לקבלת המתווה, במטרה להשיג הפסקת אש והכנסת סיוע הומניטרי, אך טוען כי אינו יכול להבטיח את שחרורם של 48 החטופים בפרק הזמן שהוגדר, משום שחלקם מוחזקים בידי גורמים שונים.

בג'יהאד האסלאמי ההתנגדות נחרצת הרבה יותר. שם טוענים כי מדובר ב"תבוסה במלחמה" שתסכן את עתיד עזה ותאפשר לישראל שליטה ביטחונית רחבה בדומה לזו שבגדה המערבית.

פרופ' מחיימר אבו סעדה, תושב עזה לשעבר, הסביר בראיון ל-גרדיאן: "חמאס נמצא בין רע לגרוע. אם הם ידחו את התוכנית – טראמפ כבר הבהיר שייתן לישראל יד חופשית לפעול צבאית. אם יקבלו – המשמעות היא ויתור על עקרונותיהם".

במקביל, ב-BBC דווח כי עז א-דין חדאד, מפקד חמאס בעזה, הבהיר למתווכים כי הוא מתנגד להצעה, וטען שהתוכנית נועדה "לגמור את חמאס בכל מקרה".

בארגון הטרור גם מפקפקים בהתחייבות של טראמפ שישראל לא תשוב ללחימה לאחר שחרור החטופים, במיוחד אחרי ניסיון החיסול הכושל של ההנהגה בדוחא – אירוע שבעקבותיו נאלץ ראש הממשלה בנימין נתניהו להתנצל בפני קטאר.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהעולם הערבי:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר