העולם עוקב בדריכות אחר תשובת חמאס לתוכנית 20 הנקודות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שנועדה להביא לסיום המלחמה בעזה. בעוד ישראל כבר הודיעה על קבלתה, בחמאס עדיין מקיימים דיונים פנימיים ובמקביל מתייעצים עם פלגים פלסטיניים נוספים ברצועה.

לפי דיווחים בעיתון הלבנוני אל-אחבאר, בכירים במצרים טוענים כי האווירה פסימית וכי בוושינגטון – כמו גם בירושלים – מסרבים לנהל מו"מ על פרטי ההצעה. "התשובה צריכה להיות כן או לא", אמרו הגורמים.

חמאס, מצדם, שוקלים להציג תיקונים בעיקר בסוגיות הנוגעות לשחרור כלל החטופים בתוך 72 שעות ולפרטי נסיגת צה"ל.

בעיתון א-שרק אל-אווסט דווח כי בתוך הרצועה מתנהלים ויכוחים פנימיים בין הפלגים. חמאס מנסה לשדר נכונות חיובית לקבלת המתווה, במטרה להשיג הפסקת אש והכנסת סיוע הומניטרי, אך טוען כי אינו יכול להבטיח את שחרורם של 48 החטופים בפרק הזמן שהוגדר, משום שחלקם מוחזקים בידי גורמים שונים.

בג'יהאד האסלאמי ההתנגדות נחרצת הרבה יותר. שם טוענים כי מדובר ב"תבוסה במלחמה" שתסכן את עתיד עזה ותאפשר לישראל שליטה ביטחונית רחבה בדומה לזו שבגדה המערבית.

פרופ' מחיימר אבו סעדה, תושב עזה לשעבר, הסביר בראיון ל-גרדיאן: "חמאס נמצא בין רע לגרוע. אם הם ידחו את התוכנית – טראמפ כבר הבהיר שייתן לישראל יד חופשית לפעול צבאית. אם יקבלו – המשמעות היא ויתור על עקרונותיהם".

במקביל, ב-BBC דווח כי עז א-דין חדאד, מפקד חמאס בעזה, הבהיר למתווכים כי הוא מתנגד להצעה, וטען שהתוכנית נועדה "לגמור את חמאס בכל מקרה".

בארגון הטרור גם מפקפקים בהתחייבות של טראמפ שישראל לא תשוב ללחימה לאחר שחרור החטופים, במיוחד אחרי ניסיון החיסול הכושל של ההנהגה בדוחא – אירוע שבעקבותיו נאלץ ראש הממשלה בנימין נתניהו להתנצל בפני קטאר.