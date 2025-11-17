הרפובליקנית האנטי-ישראלית אמרה שהיא מפחדת - כך הגיב טראמפ

דונלד טראמפ העמיק את העימות עם חברת הקונגרס הרפובליקנית מרג'ורי טיילור גרין והבהיר כי אינו מקבל את טענתה שלפיה מתקפותיו מסכנות את חייה, בדגש על הכינוי "בוגדת" שהדביק לה.

במהלך שיחה עם כתבים בדרכו חזרה ממר-א-לאגו, אמר הנשיא כי אינו סבור שמישהו מנסה לפגוע בה, ואף הוסיף כי “איש לא מתעניין בה”. כך ממשיך להתרחב הקרע בין מי שנחשבה בעבר לאחת מתומכותיו הבולטות של טראמפ.

"אני לא חושב שחייה בסכנה... אני לא חושב שמישהו אכפת ממנה", אמר טראמפ בהתרסה -וחזר וכינה אותה 'בוגדת' פעם נוספת.

העימות התלקח לאחר שגרין טענה כי גל איומים נשלח אליה בעקבות ההתבטאויות החריפות של טראמפ, כולל הכינוי “בוגדת” שהגדירה ככואב במיוחד.

היא סיפרה כי קיבלה פניות מגורמי אבטחה פרטיים שהזהירו אותה מבעיות אפשריות, והזכירה כי כבר בעבר התמודדה עם איומים על רקע מתקפות פוליטיות. גרין ייחסה את ההתרחקות בינה לבין הנשיא לתמיכתה בדרישה לפרסם את מלוא תיקי משרד המשפטים הנוגעים לג'פרי אפשטיין. בשבוע שעבר הייתה אחת מארבעה רפובליקנים בלבד שהצטרפו לדמוקרטים ביוזמה שנועדה לכפות הצבעה בעניין.

כפי שדיווחנו מוקדם יותר, אתמול אמר הנשיא כי יורה לרפובליקנים בקונגרס לפרסם את תיקי אפשטיין.

מאז יום שישי הוא מפרסם סדרת מתקפות חסרות תקדים נגד גרין, שבהן כינה אותה “מטורללת”, “חברת קונגרס במשקל נוצה”, “בוגדת” ו“בושה למפלגה הרפובליקנית”. הוא אף רמז כי יתמוך במועמד רפובליקני אחר שיאתגר אותה בבחירות המקדימות בשנה הקרובה.

במהלך סוף השבוע ניסה טראמפ להתחמק משאלות עיתונאים בנושא, ולעיתים השיב בעוינות, כולל אמירה משפילה לעבר כתבת שביקשה הבהרה.