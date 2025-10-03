המשטרה הבריטית פרסמה הבוקר (שישי) את שמותיהם של שני הנרצחים בפיגוע בבית הכנסת במנצ'סטר בליל יום הכיפורים: אדריאן דולבי, בן 53, ומלווין קרביץ, בן 66, שניהם מבני הקהילה היהודית המקומית.

על פי עדויות מהזירה, רב בית הכנסת, הרב דניאל ווקר, הפגין קור רוח יוצא דופן ברגעי המתקפה. בזמן שנשמעה המולת הפיגוע, הוא מיהר לנעול את דלתות בית הכנסת ומנע מהמחבל להיכנס פנימה. בכך הצליח למנוע טבח רחב היקף. "הוא סגר את הדלתות וחסם את הכניסה. הוא גיבור. זה היה יכול להיות הרבה יותר גרוע", סיפרה אחת המתפללות.

מפקד משטרת מנצ'סטר, דייוויד מיני, הודיע כי נוכחות המשטרה באזור תוגברה באופן משמעותי. לדבריו, "הם שם כדי להרגיע אתכם. אנו מבינים את החשיבות של שבת וחגי תשרי, ונעשה כל שביכולתנו כדי לאפשר לקהילות לציין אותם בביטחון ובשלווה".

במהלך הפיגוע נרצחו שניים ונפצעו שלושה נוספים – אחד מהם נדקר, השני נפגע מהרכב שבו השתמש המחבל, והשלישי נפצע במהלך ניסיון השוטרים להשתלט עליו.

המשטרה אישרה כי המחבל שביצע את ההתקפה הוא ג'יהאד אל-שאמי, בן 35, אזרח בריטי ממוצא סורי. הוא חוסל בירי שוטרים שהגיבו במהירות לאירוע. לפי הדיווחים, לא היה למחבל כל רקע במאגרי המודיעין הבריטיים, ולא התקבלו התרעות מוקדמות על כוונותיו.

בנוסף, נעצרו שלושה חשודים נוספים – שני גברים בשנות ה-30 לחייהם ואישה בשנות ה-60 – בחשד שסייעו למחבל בתכנון ובהכנה של פעולת הטרור.