ניחוח הוד קדומים: תיעוד נעלה מצאת יום הכיפורים אצל הראשל"צ

תיעוד מיוחד מצאת יום הקדוש בצילו של הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר | בעת עריכת ההבדלה נשא הראשל"צ תפילה מיוחדת לשלום עם ישראל ולהצלחת לומדי התורה | בהמשך יצא לרחובה של עיר למעמד 'קידוש לבנה' (חרדים)

מוצאי יום כיפור אצל הראשל"צ הגרש"מ עמאר (צילום: באדיבות המצלם)

עטוף בבגדי לבן, כשהוד היום הקדוש עוד נסוך על פניו, נצפה הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר, בצאת יום הכיפורים במעמד מרומם של הבדלה ובהמשך בקידוש לבנה, ברחובה של עיר יחד עם מקבץ תלמידים שזכו להיות ממשתתפי המניין המיוחד שערך במהלך יום הכיפורים באחד מהמלונות בעיה"ק ירושלים.

במעמד ההבדלה על הכוס נשא הראשל"צ תפילה מיוחדת לעם ישראל. בין היתר, התפלל "שימשיכו לומדי התורה, בני הישיבות הקדושות, לעמול בתורה ולהגן על חיילי ישראל בכוח תורתם".

מוצאי יום כיפור אצל הראשל"צ הגרש"מ עמאר (צילום: באדיבות המצלם)
