ניחוח הוד קדומים: תיעוד נעלה מצאת יום הכיפורים אצל הראשל"צ

מוצאי יום כיפור אצל הראשל"צ הגרש"מ עמאר ( צילום: באדיבות המצלם )

עטוף בבגדי לבן, כשהוד היום הקדוש עוד נסוך על פניו, נצפה הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר, בצאת יום הכיפורים במעמד מרומם של הבדלה ובהמשך בקידוש לבנה, ברחובה של עיר יחד עם מקבץ תלמידים שזכו להיות ממשתתפי המניין המיוחד שערך במהלך יום הכיפורים באחד מהמלונות בעיה"ק ירושלים.