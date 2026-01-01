החדשות הלא באמת חשובות - פרק 6, עונה 2 (צילום: באדיבות ynet, באדיבות המצלם, ערוץ כנסת, לפי סעיף 27א)
החדשות הלא באמת חשובות בפרק השישי בהגשת יוסי עבדו, שהגיע כמו גיבור והתעמת עם הטוקבקים המרושעים. ומה הוא עשה למגיש המחליף?!
הכותרות:
שמחה רוטמן בתלונות על מזג האוויר
מירב בן ארי במקבץ עצבים מרשים
איימן עודה מצוטט מהמקורות, של התנ"ך...
אלי כהן שולח את עודה לבקר ברשות
יו"ר האופוזיצה יאיר לפיד מרביץ תורה בעם ישראל
בני גנץ מצליח להתבלבל למרות שהוא מחובר ל-GPT
ינון אזולאי מסביר לכולם למה הוא בכנסת
טלי גוטליב יוצאת (שוב) מהכלים, ומערבת בני משפחה
למה לבקר ביוון? חיים כץ שולח אותנו לתיירות חוץ
איתמר בן גביר מגיע לביקור בדרום
מרדכי דוד פעיל הימין ברעיון לשר לביטחון פנים בהפעלת תנינים
ניסים ואטורי מספר על מודיעין שיושב אצלו בבית
יאיר גולן בעד סגירת ערוצי הימין - אבל מה איתנו?
- מגיש: יוסי עבדו
- כתיבה: יוסי חיים מימון
- צילום: למי עזוז, אבי לודמיר
- עריכה: ידידיה כהן
