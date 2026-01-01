כיכר השבת
החדשות הלא חשובות | הפרק השישי

המגיש הוותיק מתעמת עם הטוקבקיסטים ונפגש עין בעין עם המחליף • צפו

המגיש יוסי עבדו חוזר מטיול בחו"ל ומגיב לכם על התגובות המרושעות | מי נתן לבן גביר את הרעיון על התנינים? | יאיר לפיד חוזר בתשובה | שרי הממשלה משתמשים בבינה מלאכותית אז למה לא רואים את זה? • צפו בפרק השישי של 'החדשות הלא באמת חשובות' של השבוע (אולפן כיכר)

החדשות הלא באמת חשובות - פרק 6, עונה 2 (צילום: באדיבות ynet, באדיבות המצלם, ערוץ כנסת, לפי סעיף 27א)

החדשות הלא באמת חשובות בפרק השישי בהגשת יוסי עבדו, שהגיע כמו גיבור והתעמת עם הטוקבקים המרושעים. ומה הוא עשה למגיש המחליף?!

הכותרות:

שמחה רוטמן בתלונות על מזג האוויר
מירב בן ארי במקבץ עצבים מרשים
איימן עודה מצוטט מהמקורות, של התנ"ך...
אלי כהן שולח את עודה לבקר ברשות
יו"ר האופוזיצה מרביץ תורה בעם ישראל
מצליח להתבלבל למרות שהוא מחובר ל-GPT
ינון אזולאי מסביר לכולם למה הוא בכנסת
טלי גוטליב יוצאת (שוב) מהכלים, ומערבת בני משפחה
למה לבקר ביוון? חיים כץ שולח אותנו לתיירות חוץ
מגיע לביקור בדרום
מרדכי דוד פעיל הימין ברעיון לשר לביטחון פנים בהפעלת תנינים
ניסים ואטורי מספר על מודיעין שיושב אצלו בבית
יאיר גולן בעד סגירת ערוצי הימין - אבל מה איתנו?

צפו בפרק המלא בראשית הכתבה

מערכת 'החדשות הלא חשובות של השבוע' מזמינה אתכם לשלוח חומרים ישירות ליוסי וכך גם תוכלו לעקוב אחריו ב'סטטוס' - לחצו כאן

קרדיטים >>

  • מגיש: יוסי עבדו
  • כתיבה: יוסי חיים מימון
  • צילום: למי עזוז, אבי לודמיר
  • עריכה: ידידיה כהן
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

