החדשות הלא חשובות | הפרק השישי המגיש הוותיק מתעמת עם הטוקבקיסטים ונפגש עין בעין עם המחליף • צפו המגיש יוסי עבדו חוזר מטיול בחו"ל ומגיב לכם על התגובות המרושעות | מי נתן לבן גביר את הרעיון על התנינים? | יאיר לפיד חוזר בתשובה | שרי הממשלה משתמשים בבינה מלאכותית אז למה לא רואים את זה? • צפו בפרק השישי של 'החדשות הלא באמת חשובות' של השבוע (אולפן כיכר)

יע יוסי עבדו כיכר השבת | 19:36