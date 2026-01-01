עשרות בני אדם מוגדרים כמתים וכמאה נוספים נפצעו, רבים מהם באורח אנוש, בדליקה שפרצה בבר באתר סקי בשוויץ במהלך חגיגות השנה החדשה. השריפה החלה סביב השעה 01:30 לפנות בוקר בבר "לה קונסטליישן" באתר קראנס-מונטנה שבקנטון ואלה, ולוותה בפיצוץ בתוך המבנה.

המשטרה המקומית שללה את האפשרות כי מדובר במתקפת טרור והבהירה כי הפיצוץ היה תולדה של השריפה ולא הגורם לה.

התובעת הכללית של האזור, ביאטריס פילוד, ציינה כי מאמצים ניכרים מושקעים כעת בזיהוי הקורבנות כדי "לאפשר את החזרת הגופות למשפחותיהם מהר ככל האפשר". המשטרה פנתה לציבור בבקשה כי מי שקרוביו שהו במקום וטרם יצרו קשר, יפנה לרשויות.

למקום הוקפצו עשרה מסוקים ו-40 אמבולנסים שפינו את הפצועים, בהם לפחות שני אזרחים צרפתים. הרשויות מסרו כי מחלקות הטיפול הנמרץ וחדרי הניתוח במרכז הרפואי המרכזי באזור הגיעו למלוא הקיבולת, וחלק מהנפגעים הועברו לבתי חולים מחוץ לקנטון. במקביל, שוגרו למקום צוותי רפואה ויועצים למתן סיוע פסיכולוגי לניצולים.

"בעוד שערב זה היה אמור להיות זמן לחגיגה והתכנסות, הוא הפך לסיוט", אמר מתיאס ריינרד, בכיר בממשל המקומי, במהלך תדרוך לעיתונאים.

תצלומי וידאו שפרסמו הרשויות מזירת האירוע הראו הרס כבד בתוך הבר, הכולל כיסאות וספסלים הרוסים וציוד אישי מפוזר. המשטרה חסמה את הגישה לאזור והטילה איסור טיסה מעל היישוב כדי לאפשר למסוקי הפינוי לפעול ללא הפרעה. אתר קראנס-מונטנה נחשב ליעד יוקרתי המארח אלפי תיירים בעונה זו, וחקירת נסיבות הדליקה נמצאת בראשיתה.