החשיפה המטלטלת על נערים ונערות חרדים שנפלו ברשתות הברחת גת לחו״ל הותירה שאלה אחת פתוחה: אם המדינה לא עוצרת, אם החקיקה מתעכבת, ואם הפיתויים רק הולכים ומתרבים – מה בכל זאת יכול להציל את הדור הצעיר?

בתוכנית כיכר FM שוחח אלי גוטהלף עם הרב דן טיומקין, לשיחה עמוקה וכנה על אחריות הורית בעידן של כסף קל, טיסות זולות ותחושת ״אין מה להפסיד״.

מתופעה חריגה - לסכנה ממשית

הרב טיומקין הדגיש כבר בתחילת השיחה כי מדובר בטעות מסוכנת לחשוב שהתופעה מוגבלת לשכבות מוחלשות בלבד. ״זה יכול להגיע לכל בית״, אמר, ״גם לישיבות טובות, גם למשפחות חזקות״.

לדבריו, אותם גורמים עברייניים יודעים היטב את מי לאתר. לא בהכרח חלשים, אלא צעירים שמרגישים מנותקים, בודדים, או כאלה שמחפשים משמעות, ריגוש או דרך קלה לברוח מהשגרה.

כסף, חוויה ואשליה של אפס סיכון

״היצר הרע משלם במזומן״, קבע הרב. כאשר נער שומע שמדובר בכסף מהיר, טיול לחו״ל וחוויה חד־פעמית, ובמקביל מקבל הבטחה ש״מקסימום מחזירים אותך לארץ״ - קשה מאוד לעצור אותו.

הבעיה, לדבריו, אינה חוסר שכל אלא חוסר עוגן. מי שמרגיש שאין לו מה להפסיד – ייקח את הסיכון.

משל הקטר: מי מוביל את הנפש

כדי להסביר את עומק הבעיה, הביא הרב טיומקין משל בשם בעל הטורים. נפש של נער, כך לדבריו, דומה לקרון רכבת - בלי הגה ובלי בלמים. היא חייבת קטר שמוביל אותה.

יש שני קטרים אפשריים: האחד הוא הפיתוי - כסף, ריגוש, אקשן. השני הוא קשר עמוק עם ההורים.

״אם הקשר עם ההורים חזק״, הסביר, ״הרכבת נוסעת על המסילה הנכונה״.

לא מוסר - קשר

הרב הדגיש כי אין מדובר בעוד שיחת מוסר או אזהרה. הפתרון אינו פחד, ולא הטפות.

״ילד צריך לדעת שיש לו כתובת״, אמר, ״מישהו שהוא יכול לספר לו הכול בלי שיצעקו עליו״.

אם נער היה פונה להורה, לרב או למחנך עוד בשלב ההצעה - ברוב המקרים, לדבריו, הכול היה נמנע.

למה זה קשה יותר בדור שלנו

בעבר, ציין הרב, העולם היה סגור יותר. טיסה לחו״ל הייתה נדירה, והפיתויים היו רחוקים. היום – כרטיס טיסה זול, רשתות פתוחות, והצעות שמגיעות עד לפתח הבית.

לכן, האיזון החינוכי חייב להשתנות. פחות שליטה טכנית – ויותר נוכחות רגשית.

סיפור שמחדד את הכול

הרב הזכיר סיפור מפורסם על הרב שטיינמן: אב שבא אליו בבהלה על בנו, והרב השיב לו בפשטות - אם אינך יכול לתת לו יותר אהבה ממה שהוא מקבל בחוץ, זו תהיה המציאות שלו.

״הבעיה היא לא באהבה״, הדגיש הרב טיומקין, ״אלא בביטוי של האהבה״. איך הילד חווה אותה. איך הוא מרגיש אותה ביום־יום.

אין אאוטסורסינג להורות

בסיום הראיון העביר הרב מסר חד וברור: אי אפשר להפקיד את האחריות בידי המדינה, המפלגות או מערכת החינוך בלבד.

״זו לא מותרות״, אמר, ״זו חובה״.

הקשר נבנה ברגעים הקטנים: בשיחה שקטה, בזמינות, בטלפון כבוי, ובהקשבה אמיתית.

הראיון שודר ב״כיכר FM״ בהגשת אלי גוטהלף. הפקה: נריה סעדיה