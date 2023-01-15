אחרי חשיפת רשתות הברחת הגת, מסביר הרב דן טיומקין בכיכר FM אצל אלי גוטהלף האם יש פתרון קסם, למה גם משפחות טובות וישיבות חזקות אינן חסינות – ואיך ההורים יכולים לעזור לילד שלהם להתמודד מול כסף קל, טיולים לחו״ל ופיתויים מסוכנים • האזינו (כיכר FM)
לצערי אני מקבל מידי שבוע עשרות פניות מהורים וממחנכים כאובים, שרואים את הנער היקר מתמודד עם ניסיונות לא קלים. וכאן נשאלת השאלה: מדוע בני נוער יקרים מוצאים את עצמם נפלטים מהמערכת, מהקהילה, מהחממה? | הרב דן טיומקין על טיפול בנוער נושר (חנוך לנוער)
במקרים רבים, לחרדי העמל לפרנסתו, יש תחושת חוסר חיבור ושייכות, כמדי שבוע, מפורסם ב'כיכר השבת', חוברת מיוחדת עם טור נבחר מביהמ"ד 'חלקי בעמלי', והפעם; הרב דן טיומקין על חינוך ילדים בניקיונות לפסח • טור דעה (חרדים)
נכון, לפני שישים וחמש שנים, כשנפטר מרן החזו"א, בעיות הדור לא היו נראות כמו בעיות הדור שלנו. לא היו סמארטפונים ולא אינטרנט, הציבור היה קטן, ניסה לשרוד ולשמור על עצמו מול יצר הרע שונה לגמרי מהדור שלנו. ובכל זאת, עקרונות החינוך שהתווה החזו"א, בספר ובהוראות שאמר, נותנים גם היום מבט אמיץ וחיובי מול נוער בסיכון.(חנוך לנוער)
עינינו הרואות שדרך התוכחה שאינה נשמעת, גורמת להם להתרחק עוד, צריך לגייס כוחות נפש מיוחדים, ולהבין שאין ברירה, ודרך הזכות וההכלה, חיזוק הקשר והעצמת הנער בחוויות חיוביות, אפשר לגרום לו לשנות הילוך ולהפסיק להתריס ולמרוד • כשם שאנו דנים אותם לזכות, כך בשמים ידונו גם אותנו.