כיכר השבת
פאנל הפרשנים במשדר מיוחד | צפו

״הכרזת מלחמה״ | בג״צ עוצר את תקציבי החינוך החרדי וההנציגים עסוקים במאבק ג'ובים • ליל שישי

פאנל אולפן ליל שישי בהגשת ישי כהן מסכם שבוע שבו בג"צ עוצר את תקציבי החינוך החרדי בהחלטות דרמטיות שגררו זעם גדול בקרב ההנהגה החרדית | בזמן שתלמידי ישיבות נעצרים ותקציבים נחסמו, ראשי המפלגות החרדיות עסוקים בקרב על ג'וב במועצה דתית | במקביל, רה"מ נתניהו נערך לצאת לבחירות בזק| עוד בתוכנית: פסגת נתניהו וטראמפ | השבוע בפאנל: חנני ברייטקופף, אבי וידרמן, ישראל יוסקוביץ ואבי גרינצייג • צפו (אולפן ליל שישי)

צפו בתוכנית המלאה

חנני ברייטקופף, מעורכי 'כיכר', אבי וידרמן, ראש מכון הסקרים 'סופר דאטה' ואנשי התקשורת אברהם קרויזר ואבי גרינצייג מסכמים את האירועים הבולטים בשבוע האחרון באולפן 'ליל שישי' בהגשת צפו בתוכנית המלאה.

השבוע בתוכנית

בשתי החלטות דרמטיות, בג"צ עוצר את תקציבי החינוך החרדי, החלטות העלולות להוביל למשבר חריף וחסר תקדים במוסדות החינוך החרדיים.

ההחלטה הדרמטית ביותר התקבלה על ידי השופטת השמרנית, יעל וילנר, שהורתה לעצור את המשך העברת תקציב המילארד שקל למוסדות החינוך החרדיים.

במקביל, חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות נתקל בקשיים משפטיים מצד הייעוץ המשפטי של הכנסת מה שמעלה את החשש שהחוק לא יעבור, בטח אם מועצת גדולי התורה של 'אגודת ישראל' תורה לחברי הכנסת שלה להצביע נגד החוק המוצע.

ובזמן שתקציבי החינוך נחסמים ותלמידי ישיבות נעצרים - ראשי המפלגות החרדיות עסוקים בקרב ענק על גו'בים, קרב שבמרכזו תפקיד ממלא מקום יו"ר המועצה הדתית בירושלים.

בהמשך התוכנית נעסוק בפסגה של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, עם נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, ההערכות של הפרשנים שהתבררו כלא נכונים, ההישגים שהביא רה"מ והביקורת שהופנתה אליו.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד באולפן ליל שישי:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר