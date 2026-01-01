חנני ברייטקופף, מעורכי 'כיכר', אבי וידרמן, ראש מכון הסקרים 'סופר דאטה' ואנשי התקשורת אברהם קרויזר ואבי גרינצייג מסכמים את האירועים הבולטים בשבוע האחרון באולפן 'ליל שישי' בהגשת ישי כהן. צפו בתוכנית המלאה.

השבוע בתוכנית

בשתי החלטות דרמטיות, בג"צ עוצר את תקציבי החינוך החרדי, החלטות העלולות להוביל למשבר חריף וחסר תקדים במוסדות החינוך החרדיים.

ההחלטה הדרמטית ביותר התקבלה על ידי השופטת השמרנית, יעל וילנר, שהורתה לעצור את המשך העברת תקציב המילארד שקל למוסדות החינוך החרדיים.

במקביל, חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות נתקל בקשיים משפטיים מצד הייעוץ המשפטי של הכנסת מה שמעלה את החשש שהחוק לא יעבור, בטח אם מועצת גדולי התורה של 'אגודת ישראל' תורה לחברי הכנסת שלה להצביע נגד החוק המוצע.

ובזמן שתקציבי החינוך נחסמים ותלמידי ישיבות נעצרים - ראשי המפלגות החרדיות עסוקים בקרב ענק על גו'בים, קרב שבמרכזו תפקיד ממלא מקום יו"ר המועצה הדתית בירושלים.

בהמשך התוכנית נעסוק בפסגה של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, עם נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, ההערכות של הפרשנים שהתבררו כלא נכונים, ההישגים שהביא רה"מ והביקורת שהופנתה אליו.