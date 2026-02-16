שלום למאזיני "כיכר FM". בפרק של היום צללנו לשני נושאים בוערים שמטלטלים את הציבור החרדי והישראלי כאחד. בחלקו הראשון של ההסכת, עסקנו בתמונות הקשות שיצאו השבוע מרחובות בני ברק, בהן נראו חיילות מותקפות על ידי המון זועם, ובשתיקה הרועמת - או לחילופין, בתגובות המגומגמות - של ההנהגה הפוליטית והרוחנית.

בחלקו השני, עברנו לכיס של כולנו. מדד המחירים לצרכן של חודש ינואר 2026 פורסם, ובעוד שהאינפלציה הכללית מראה סימני בלימה, שוק הדיור רותח, מחירי השכירות מזנקים, וירושלים שוברת שיאים. כדי לעשות סדר בבלאגן, אירחנו באולפן את היועץ האסטרטגי אבי וידרמן ואת מנכ"ל האיגוד להתחדשות עירונית, משה הרשלר.

"זה לא אנחנו" זו לא אסטרטגיה: המחדל ההסברתי החרדי

התמונות מבני ברק לא השאירו אף אזרח ישראלי אדיש. חיילים וחיילות צה"ל מותקפים, ניידת משטרה מותקפת, והרחוב החרדי בוער. אך בעוד שבתוך הציבור החרדי ברור לרובנו כי מדובר בקומץ קיצוני (הפלג הירושלמי, "העדה" וכו'), בחוץ - התמונה שונה לחלוטין.

היועץ האסטרטגי אבי וידרמן לא חסך בביקורת על ההתנהלות הפוליטית החרדית:

"המנהיגות החרדית פשוט לא הבינה את האירוע. הגישה של 'זה לא אנחנו, למה שנתייחס?' היא הרסנית. החילוני, המסורתי ואפילו הציוני-דתי לא יודעים להבדיל בין חסיד לליטאי, ומבחינתם אין דבר כזה 'הפלג'. הם רואים חרדים תוקפים חיילים".

לדברי וידרמן, כלל הברזל בניהול משברים הוא שליטה בנרטיב. במקום להמתין, לגמגם או גרוע מכך - להאשים את המשטרה באלימות (כפי שמשתמע מתגובות מסוימות) – ההנהגה הייתה צריכה להוציא גינוי חריף, מהיר וחד-משמעי מיד עם תחילת האירוע. "תוקפים את השוליים האלה לפני שגנץ או איזנקוט תוקפים אותך. ממסגרים את זה כאירוע פלילי חמור שאינו מייצג את הציבור. ברגע שנגררת להסברים - הפסדת", מסכם וידרמן.

אשליית הלמ"ס: למה מחירי הדירות ממשיכים לטפס?

בחלקו השני של הפרק, עברנו לשוחח עם משה הרשלר, מנכ"ל האיגוד להתחדשות עירונית, בניסיון להבין את הנתונים המבלבלים של שוק הנדל"ן. למרות ירידה קלה במדד הכללי, מחירי הדירות ממשיכים לעלות, ובירושלים נרשמה עלייה דרמטית של כמעט 10% בשנה האחרונה.

הרשלר מסביר כי נתוני הלמ"ס (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) חוטאים לאמת בגלל שיטות מדידה מיושנות: "המדד לא מגלם את המבצעים האגרסיביים של היזמים, כמו תנאי תשלום של 20/80. יזם שמסבסד מימון לרוכש מפסיד המון כסף, אבל מדווח על מחיר דירה מלא. זה מעוות את התמונה".

בנוסף, המשקיעים שישבו על הגדר בשל הריביות הגבוהות, מגלגלים כעת את העלויות על שוכרי הדירות. התוצאה: מי שמשפר דיור בשכירות סופג זינוק של כ-6% בשכר הדירה.

המדריך לרוכש החרדי: לקנות, לחכות או להצטרף לקבוצת רכישה?

אז מה עושים זוגות צעירים ומשפחות חרדיות שקורסים תחת נטל השכירות? הרשלר מציף כמה תובנות קריטיות:

לרדת מהגדר: למרות אי-הוודאות והריביות, ההמלצה למי שאין ברשותו קורת גג (דירה ראשונה) היא לקנות עכשיו. מחירי השכירות הגבוהים שואבים את ההון העצמי, ויש כרגע הזדמנויות ומבצעי קבלנים שאולי לא יחזרו כשהריבית תרד והביקושים יתפרצו שוב.

האמת על קבוצות רכישה: עלויות הבנייה ועלות שכר העבודה (שזינק ב-5%) הופכות קבוצות רכישה לסיכון. עם זאת, הרשלר מדגיש את כלל הברזל: קבוצת רכישה תצליח אך ורק אם מונה מראש

בורר מוסכם ובעל סמכויות. בלי מנגנון קבלת החלטות נוקשה – הקבוצה תתקע.

. בלי מנגנון קבלת החלטות נוקשה – הקבוצה תתקע. הפריפריה היא הפתרון (היחיד): ירושלים ומרכז הארץ הופכים לערי לעשירים ותושבי חוץ בלבד. "כמה שזה צורם לי כירושלמי להגיד את זה, זוגות צעירים חייבים להסתכל על הפריפריה", אומר הרשלר ומציין ערים כמו רכסים, עפולה, עכו, נתיבות, אופקים ועמנואל כיעדים ריאליים (סביב 13-15 אלף ש"ח למ"ר).

האם הציבור החרדי ישכיל לייצר הנהגה הסברתית חדשה, והאם נראה בקרוב הגירה המונית של זוגות צעירים מהמרכז לפריפריה? כל התשובות בפרק המלא. האזנה נעימה!