את התוכנית פתח גוטהלף בהתייחסות לתוכנית החדשה של כיכר השבת, ״כיפות שחורות״, שבמרכזה פאנל חריג בעוצמתו. סביב שולחן אחד ישבו שני נציגי קצוות אידיאולוגיים: חיים עוזר ג'י, מהפלג הירושלמי, וכפיר היימן, ממפלגת המילואימניקים.

כבר מהרגע הראשון היה ברור, לא מדובר בעוד ויכוח טלוויזיוני. זהו עימות על עצם הגדרת היהדות, על משמעות השירות הצבאי, ועל השאלה האם ניתן לגשר בין העולמות.

כפיר היימן הדגיש כי הביקורת שלו נובעת מאהבה, לא משנאה. ״חיים הוא אח שלי״, אמר, ״והיהדות לא שייכת רק לו. היא שייכת גם לי״. בעיניו, השילוב בין ספר לחרב אינו סיסמה, אלא זהות.

מנגד, חיים עוזר לא השאיר מקום לפרשנות. מבחינתו, הצבא הוא ״כור היתוך ערכי״ שמנתק את האדם מעולם התורה. לשיטתו, אין אפשרות להיכנס לצה״ל ולצאת ממנו חרדי באותו מובן עמוק של המילה.

״נמות ולא נתגייס״ מול ״נמות כדי להגן״

הרגעים הטעונים ביותר בתוכנית הגיעו כאשר חיים חזר על האמירה ״נמות ולא נתגייס״. עבור כפיר, זו לא רק אמירה אידיאולוגית אלא פגיעה אישית בזכר חבריו שנפלו בקרב.

כפיר השיב בתקיפות אך בלי צעקות: הוא הכיר בפחד הרוחני של החרדים, אך טען שהפתרונות קיימים, והבעיה האמיתית היא חוסר נכונות ליישם אותם. הוא אף קרא לצעירים חרדים לפנות אליו אישית כדי לסייע להם להתגייס תוך שמירה על אורח חייהם.

הדיון לא הסתיים בהסכמה, אך כן חשף אמת חשובה: שני הצדדים רואים עצמם נאמנים לערכים מוחלטים, ושניהם מוכנים לשלם מחיר כבד על אמונתם.

אבי מעוז: ריבונות לא עושים בהצהרות

בחלקה השני של התוכנית התארח ח״כ אבי מעוז, שמגדיר עצמו ״אופוזיציה מימין״. מעוז התייחס להצעת החוק להחלת ריבונות ביהודה ושומרון והביע תסכול עמוק מהקפאתה.

לדבריו, ממשלת ימין שמסתפקת בריבונות דה-פקטו טועה. ״גם בגוש קטיף הייתה ריבונות דה-פקטו״, הזכיר, ״וזה לא הציל את ההתיישבות״. מעוז טען שהלחצים האמריקאיים ברורים, אך הזהיר מפני דחיינות שמתחפשת לאסטרטגיה.

בנוגע לחוק הגיוס, הציב מעוז שני תנאים ברורים: הסכמה של הנהגת הציבור החרדי, ועיגון מלא של תנאי השירות החרדי בפקודות מטכ״ל. בלי זה, לדבריו, כל הבטחה היא זמנית ושברירית.

זהות, חינוך ומחיר אישי

מעוז התייחס גם לדברי אביגדור ליברמן על ביטול נוסחי התפילה והרבנות הכפולה, וטען שמדובר בניסיון למחוק מורשת. ״אחדות איננה אחידות״, אמר, והזהיר מפני טשטוש זהויות בשם פוליטיקה.

ברגעים האישיים ביותר בראיון, סיפר על המחיר שהוא ומשפחתו משלמים בעקבות מתקפות אישיות, איומים ושיימינג. ״אני מוכן לספוג הכל״, אמר, ״ובלבד שנוכל להיאבק על זהותה היהודית של המדינה״.

המלחמה בכסף השחור: חשבוניות ישראל

את התוכנית חתם רו״ח אריאל פטאל, לשעבר סגן נשיא לשכת רואי החשבון, עם הסבר בהיר על רפורמת ״חשבוניות ישראל״. פטאל פירט כיצד חשבוניות פיקטיביות גוזלות מהקופה הציבורית מיליארדי שקלים בשנה, וכיצד המדינה מנסה להשיב לעצמה שליטה באמצעות מערכת ברקודים.

לדבריו, למרות ההתקדמות, ארגוני הפשיעה כבר לומדים לעקוף את המערכות. הפתרון, לשיטתו, חייב להיות חקיקה פלילית חריפה, כולל עונשי מאסר ממושכים וחילוט רכוש, בדומה למודל האמריקאי.

לקראת סוף השנה האזרחית, פטאל סיפק גם שורת המלצות מעשיות לבעלי עסקים: הימנעות מרכישת מלאי מיותר, ביצוע מפקד מלאי, הפקדות לפנסיה וקרן השתלמות, ורישום קילומטראז׳. טעויות קטנות עכשיו, הזהיר, עלולות להפוך לבעיות גדולות בהמשך.

הפקה: נריה סעדיה