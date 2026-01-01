לאחר מעצרו של תלמיד ישיבת 'חברון כנסת ישראל' על ידי המשטרה הצבאית בשבוע שעבר, ל'כיכר השבת' נודע כי תלמיד הישיבה זכה היום (חמישי) לביקור של רבותיו.

ממידע שהגיע לידינו עולה כי ראשי הישיבה הגר"ד כהן והגר"י חברוני הגיעו אחר הצהריים לשערי כלא 10 שם עצור הבחור בעוון לימוד התורה, וביקרו את התלמיד בתוככי הכלא.

בתוך כך, ראשי ישיבת חברון הודיעו כי הם מתנגדים בתוקף לקיום עצרות מחאה על המעצר על ידי חבריו של תלמיד הישיבה, למרות הרצון העז של תלמידים לצאת למחאה רבתי.

כפי שדווח בהרחבה ב'מעייריב', ראשי ישיבת חברון, חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי דוד כהן וראש הישיבה הגאון רבי יוסף חברוני שקלו בתחילה לצאת למאבק רחב היקף בדומה למחאת הענק מאחוריה עמד ראש ישיבת עטרת שלמה הגרש"ב סורוצקין.

אלא שבתום התייעצות עם גדולי ישראל הוחלט לזנוח את הרעיון לטובת "פעילות דיפלומטית שקטה", מסיבות השמורות עימהם.