בעוון לימוד תורה

אחרי שבלמו את המחאה: ראשי ישיבת חברון הגיעו בחשאי לבקר את תלמידם בכלא 10

ראשי ישיבת חברון הגר"ד כהן והגר"י חברוני ביקרו היום אחר הצהריים בכלא 10, שם נכלא תלמיד וועד שני מהישיבה, כך נודע ל'כיכר השבת' | ראשי הישיבה ביקשו להביע תמיכה בתלמיד הישיבה שנכלא בעוון לימוד התורה הקדושה, למרות שסירבו מסיבותיהם הם לקיים עצרת מחאה רבתי (חרדים) 

ראש הישיבה הגאון רבי דוד כהן (צילום: שוקי לרר)

לאחר מעצרו של תלמיד ישיבת 'חברון כנסת ישראל' על ידי המשטרה הצבאית בשבוע שעבר, ל'כיכר השבת' נודע כי תלמיד הישיבה זכה היום (חמישי) לביקור של רבותיו.

ממידע שהגיע לידינו עולה כי ראשי הישיבה הגר"ד כהן והגר"י חברוני הגיעו אחר הצהריים לשערי שם עצור הבחור בעוון לימוד התורה, וביקרו את התלמיד בתוככי הכלא.

בתוך כך, ראשי ישיבת חברון הודיעו כי הם מתנגדים בתוקף לקיום עצרות מחאה על המעצר על ידי חבריו של תלמיד הישיבה, למרות הרצון העז של תלמידים לצאת למחאה רבתי.

כפי שדווח בהרחבה ב'מעייריב', ראשי ישיבת חברון, חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי דוד כהן וראש הישיבה הגאון רבי יוסף חברוני שקלו בתחילה לצאת למאבק רחב היקף בדומה למחאת הענק מאחוריה עמד ראש ישיבת עטרת שלמה הגרש"ב סורוצקין.

אלא שבתום התייעצות עם גדולי ישראל הוחלט לזנוח את הרעיון לטובת "פעילות דיפלומטית שקטה", מסיבות השמורות עימהם.

