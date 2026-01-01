משרד הפנים הצרפתי פרסם היום (חמישי) נתונים מסכמים עגומים במיוחד לשנת 2025, מהם עולה כי בין החודשים ינואר לאוקטובר נרשמו במדינה לא פחות מ-1,163 תקריות אנטישמיות.

על רקע המצב הביטחוני והתגברות האירועים, דיווח משרד העלייה והקליטה בישראל כי 3,300 יהודים צרפתים עלו לישראל במהלך השנה החולפת, נתון המהווה זינוק של 45% בשיעור העלייה בהשוואה לשנת 2024.

לפי הדו"ח הממשלתי, המעשים המופנים נגד הקהילה היהודית מהווים כעת 62% מכלל האירועים על רקע דתי בצרפת. רצף התקריות כלל השחתת מבנים וסמלי דת, בין היתר בריסוס מגיני דוד על מבנים בעיר ווינסן במהלך ימי חנוכה, סמוך לזירת הפיגוע ב"היפר כשר" בפריז.

בעיר רואן הושחתו קירות בית כנסת, מגורי רב ומשרד עורכי דין בכתובות נאצה וצלבי קרס, שכללו קריאות לרצח יהודים בגז והאדרת אדולף היטלר.

במהלך השנה תועדו תקיפות פיזיות חמורות נגד אנשי הקהילה. באורליאן הותקף רב לאור יום, ובניי-סיר-סן הוכה אדם בכיסאות בעת ששהה במרפסת בית קפה. הקורבן התייחס לאירוע בראיון לרשת CNEWS ואמר: "אין לי זקן נשלף, הכיפה שלי תמיד על ראשי, אז זה מזעזע לדמיין ולחשוב שאכן זה קרה לצערי בגלל זה". במקרה אחר שאירע במהלך הקיץ, הורדו בכפייה 44 ילדים יהודים מטיסה של חברת התעופה "וולינג" בעיר ולנס.

הנתונים הנוכחיים מצביעים על המשכיות במגמת העלייה שהחלה לאחר מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר 2023. בשנת 2023 נרשמו 1,676 אירועים אנטישמיים, נתון שהיה גבוה ב-280% לעומת שנת 2022, ואילו בשנת 2024 דווח על 1,570 מקרים. המתיחות חלחלה גם למוסדות האקדמיים, כאשר באוניברסיטת סיינס פו בשטרסבורג רוססו כתובות "תהילה לחמאס" על דלתות המבנה.

במישור המשפטי והסמלי, נרשמה סערה סביב עקירת עץ הזית שניטע לזכר איש הקהילה אילן חלימי במנטון. שני צעירים בני 19 שהורשעו במעשה נדונו לשמונה חודשי מאסר, אך בית המשפט סירב להכיר במניע אנטישמי למעשה. בעקבות ההחלטה הגישה התביעה בבוביני ערעור על גזר הדין.