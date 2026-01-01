כיכר השבת
כך הוא הגיב

מתקשה להירדם, לא שומע טוב ונרדם באירועים: סערה סביב בריאות טראמפ

נשיא ארצות הברית הודף את הטענות על הערה במצבו הבריאותי. לדבריו, שטפי דם על ידיו הם בשל כמות גבוהה של אוספירין שנוטל, הפעמים שבהם תועד עם עיניים עצומות היו כי כך היה לו "נוח יות" - ושעות השינה? "מעולם לא ישנתי הרבה" (בעולם)

טראמפ ומאסק (צילום: שאטרסטוק)

הסערה בארצות הברית סביב מצבו הבריאותי של הנשיא דונלד טראמפ בן ה-79 מסרבת לדעוך. היום (חמישי) התייחס טראמפ לטענות שחלה הרעה במצבו הבריאותי.

לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, טראמפ מתקשה לעיתים לשמוע ולא אחת נראה עוצם את עיניו בשיחות פומביות. כך מוסרים גורמים המקורבים לו.

כמו כך, כך דווח, לא אחת נראים שטפי דם על ידיו של טראמפ, וכי הנשיא משתדל לאפר את ידו כדי להסתיר את החבורות.

טראמפ כאמור, בריאיון שהעניק היום לג'ורנל, הדף את הטענות ואמר כי הסיבה לחבורות ושטפי הדם שלו נובעים מהמינון הגבוה של האספירין שנוטל, יותר ממה שאומרים לו רופאיו.

כשנשאל טראמפ בריאיון היום אם סובל מבעיית שמיעה, הגיב בציוניות אופיינית: "אני לא שומע אותך, מה אתה אומר?" כך הגיב למראיין.

טענות נוספות שנשמעו על טראמפ עוסקות בשינה שלו. לפי דיווחים הוא מתקשה להירדם בלילה ולעיתים שולח הודעות גם אחרי שתיים לפנות בוקר. הנשיא בתגובה אמר כי מעולם לא ישן הרבה.

