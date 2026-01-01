בהחלטה שפרסם היום (חמישי) בית משפט השלום בתל אביב, הוא קיבל את תביעתה של רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו נגד העובדת לשעבר במעון סילבי גנסיה, וחייב את האחרונה לשלם לה פיצוי בסך 100,000 ש"ח בגין לשון הרע ועוד20,000 ש"ח שכר טרחת עורך דין והחזר אגרה.

לפני יותר מחמש שנים, שרה נתניהו הגישה תביעה כנגד גנסיה, לאחר שזו פרסמה פרסומים נגד נתניהו שטענה כי מדובר בלשון הרע.

מכיוון שגנסיה לא הגישה את הסיכומים בזמן ואף לא ביקשה הארכה, בית המשפט החליט לפסוק לרעתה וחייב אותה לשלם.

בהחלטה נכתב: "בתום הדיון אשר התקיים ביום 3.6.25 הוקצבו מועדים להגשת סיכומים בכתב. סיכומי המבקשת הוגשו ביום 20.7.25 ולפי ההחלטה מיום ,3.5.25 היה על המשיבה להגיש את הסיכומים מטעמה עד ליום .15.10.25 המועד שהוקצב חלף. סיכומי המשיבה לא הוגשו. הסבר לאי ההגשה לא ניתן. בהחלטה מיום 4.11.25 ניתנה למשיבה ארכה עד ליום 12.11.25 להתייחס לאפשרות להחלטה לפי תקנה 74".

עוד נכתב: "בבירור שעשתה המזכירות התברר שאפשר ואי הגשת הסיכומים מטעמה של המשיבה נובע משירות מילואים פעיל של ב"כ המשיבה, עו"ד אופיר שמשון. נוכח אפשרות זו, למרות היעדר כל הודעה מטעמו של ב"כ המשיבה, ניתנה ביום 10.11.25 החלטה הדוחה את מוועד התז"פ ליום .10.12.25 גם מועד זה חלף. התייחסות כלשהי מטעם המשיבה לא הוגשה. בניסיון נוסף להימנע ממתן החלטה בהיעדר סיכומים, ניתנה ביום 22.12.25 החלטה נוספת הקוצבת למשיבה 7 ימים להגשת התייחסות לבקשת המבקשת למתן פסק דין בהיעדר סיכומים. גם מועד זה חלף. גם בזו הפעם אין כל התייחסות מצד המשיבה".

"לפי הראיות שהתקבלו", נכתב: "בכתב התביעה, עתרה המבקשת לחיוב המשיבה בתשלום סך של 200,000 ₪ בעילות חלופיות: פיצוי סטטוטורי ללא הוכחת נזק בגין לשון הרע ופגיעה בפרטיות; ופיצוי על נזק לא ממוני שנגרם למבקשת. עיון בתצהיר המבקשת ובסיכומים מטעמה, מראה על היעדר כל ניסיון לבסס טענות לנזק שנגרם לה בגין אותם הפרסומים שיוחסו למשיבה. בהיעדר כאלו טענות או ראיות, אין מקום לפסיקת פיצוי בטענה זו".

השופט על הפרסומים: "בכל הנוגע לעתירה לפיצוי ללא הוכחת נזק, מתבססת התביעה על שני פרסומים שמיוחסים למשיבה (הראשון ביום 23.12.19 והשני ביום 5.5.20). בכתב התביעה נטען שאותם שני פרסומים מהווים הוצאת לשון הרע ופגיעה בפרטיות. בסיכומי המבקשת מאידך, שלל טענות המסבירות מדוע, לשיטת המבקשת, פרסומים אלו מהווים לשון הרע כלפיה, אך אין בהם הסבר כיצד אותם פרסומים גם מהווים פגיעה בפרטיות המבקשת".

"בנוסף", נכתב עוד: "בסיכומי המבקשת עתירה לקבלת התביעה, אך מבלי להסביר ולבסס את סכום התביעה. המבקשת מביאה בסיכומיה תיאור נרחב של התנהלות המשיבה, לרבות בבירור תביעה זו, ולתיאור זה עשויה להיות נפקות בפסיקת ההוצאות, אך איננה מסבירה מה קשר יש להתנהלות זו ולסכום התביעה. במצב זה, לא מצאתי שהמבקשת הציגה ראיות המבססות את מלוא הסעד לו עתרה. המבקשת הציגה ראיות המבססות את הטענה להוצאת לשון הרע כלפיה בגין 2 הפרסומים ועל כך עומדת לה הזכות לפיצוי הקבוע בחוק ללא הוכחת נזק, אשר בהתחשב במכלול הטענות אני אומד בסך של 50,000 ₪ לכל פרסום, ובסך הכל בסך של 100,000 שקלים".

"ויודגש", כתב השופט: "אין עסקינן בקבלת טענות המבקשת אל מול טענות המשיבה, אלא אך ורק בקבלת התביעה בגין אי הגשת הסיכומים. ממילא שלסכום האמור יש להוסיף את אגרת בית המשפט ושכר טרחת עו"ד בסך של 20,000₪. אשר על כן, בשל אי הגשת סיכומי המשיבה, אני מקבל את התביעה ומחייב את המשיבה לשלם למבקשת סך של 100,000 ₪ ובנוסף לכך גם שכר טרחת עו"ד בסך של 20,000 ₪ ואגרת בית המשפט".

כזכור התביעה הגיעה על רקע פרסום הקלטות של העובדת בהם נשמעו כביכול תיאור של התנאים הקשים שעברו בתקופה בה עבדה במעון ראש הממשלה.

לפי כתב התביעה, "לאחר שהנתבעת הפרה את האמון שנתנו בה היא התחננה לשוב למקום עבודתה במעון. וישאל השואל: אם תנאי עבודתה היו כה גרועים וקשים, מדוע התחננה לשוב למקום עבודתה, שעל פי התיאור שלה מכונה 'גיהנום'? התשובה פשוטה: כל מטרתה לסחוט כספים בתביעת סרק".

"בהכירה את רגישות מעמדה של התובעת, ותוך ניצול ציני של אמצעי תקשורת העוינים את ראש הממשלה ורעייתו, פרסמה ממש כמה ימים לפני הבחירות הכלליות לכנסת, סדרת כזבים מכוערת ובדיונית, תוך חיקוי ואימוץ טענות של עובדת אחרת, שטענה טענות דומות וזכתה לפרסום חסר תקדים".

עוד נכתב בכתב התביעה כי "מדובר בעובדת של הנתבעת שהועסקה במעון במשך כ- 66 ימים, אך לא הסתגלה לתפקידה ולעבודתה, נעדרה מהמעון לעיתים תכופות, חלתה והתחלתה לעיתים תכופות והפרה את נורמות ההגינות הבסיסיות ביותר, תוך שהיא מסבה נזקים כבדים לתובעת, פוגעת אנושות בפרטיותה ובשמה הטוב, ומנצלת לרעה את מעמדה הציבורי של התובעת כרעיית ראש הממשלה, והאובססיביות של חלק מאמצעי התקשורת כלפיה".

"את העוולות הנ"ל ביצעה הנתבעת כלפי התובעת, באופן מתועב, ציני, שפל, מרושע וחסר עכבות, והכל מתוך מטרתה לנסות ולביישה, לשפוך את דמה ולהלבין את פניה ברבים, באמצעות פרסום כזבים מכוערים, שאין בהם ולּו שמץ של אמת".

בכתב התביעה, דורשת רעיית ראש הממשלה בנימין נתניהו מהעובדת לשעבר במעון לפצות אותה בסכום של 200,000 ש"ח, בגין דבריה בתקשורת.

עו"ד אופיר שמשון, פרקליטה של סילבי גנסיה‎ מסר אז בתגובה: "מדובר בתביעת השתקה בזויה ומקוממת, שהיא העתק של תביעה הזויה נוספת, אשר הגישה שרה נתניהו נגד סילבי. מטרת התביעות היא ללחוץ על סילבי ולמנוע את חקירת וחשיפת האמת. אנו משוכנעים שמשטרת ישראל תחקור את הסיבה למסירת עדויות שקר, ותמצא את הדין עם האשמים, ושבית המשפט יקבע שמדובר בעוד תביעת השתקה מהסוג הבזוי ביותר".