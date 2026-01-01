בצל חילופי המהלומות בין ש"ס ו'דגל התורה' סביב הקרב על המועצה הדתית בירושלים, הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, נשא נאום ארוך ומפרגן לידידו הגדול בעבר, יו"ר ש"ס חבר הכנסת אריה דרעי.

הדברים נאמרו במסגרת דרשה שנשא הגאון רבי דוד יוסף לראשי מועצות דתיות בכל רחבי הארץ, כינוס בו השתתף גם הרב הראשי הרב קלמן בר, יו"ר ש"ס אריה דרעי, חבר הכנסת מלכיאלי ויהודה אבידן.

"ואני חושב", פתח הרב יוסף ואמר: "שבכל מה שיש כרגע מסביבנו, מזלנו שהוא נמצא ליד ההגה, מנהיג אמיתי שיש לו שיקול דעת ואחריות, ואני חושב שכולם שותפים לזה".

עוד אמר הגר"ד יוסף: "אני מברך אותו שיחליט את מה שצריך להחליט, שיעשה את מה שצריך לעשות. אנחנו סומכים עליו, אבל אנחנו מתפללים שיהיה לו הרבה הרבה סייעתא דשמיא וכל ההחלטות שלו יהיו נכונות".

"וכשם", הוסיף הראשון לציון: "שעד היום הוא זכה להקים עולה של תורה בצורה יוצאת מן הכלל, שימשיך בעזרת השם בדרך הזאת, וחפץ השם בידו יצלח. אמן כן יהיה רצון".

כפי שסוקר בהרחבה ב'כיכר השבת', הרקע למלחמה שפרצה לה בעוז הוא מינויו של חננאל שם טוב, מקורבו של יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי, למ"מ יו"ר המועצה הדתית בירושלים.

יו"ר דגל התורה גפני זועם על המינוי וטוען שהתפקיד שייך לדגל התורה. יו"ר ש"ס דרעי טוען מנגד כי לפי ההסכם הקואליציוני בעירייה ש"ס היא שאמורה לאייש את התפקיד.

מקורבי יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני החריפו השבוע את ההתבטאויות ויצאו נגד ש"ס ושר הדתות לשעבר מיכאלי מלכיאלי.

"ניסיונות ההכפשות הזולות הפכו לכלי כשנגמרים הטיעונים", מאשימים מקורבי גפני, "הם לא יחליפו עובדות ולא יטשטשו את האמת והם בעיקר מעידים על החשש מאובדן שליטה, כוח ושררה".

לדבריהם, "ח"כ הרב גפני פועל על פיהם של מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א בכל צעד ושעל, כך גם בנושא הזה שאל וקיבל את הוראתם לפני כל פעולה וצעד שעשה ויעשה".

בשלב זה, המקורבים של גפני עולים להתקפה ואומרים: "כולנו עדים לנזק ולחורבן שהם הותירו אחריהם בשנים האחרונות בנושאי הכשרות, המקוואות וכל שירותי הדת כולל בירושלים.

"תם העידן בו לציבור דגל התורה לא יהיה ייצוג בנושאים הללו בכל הארץ, ממטולה ועד אילת, כולל בירושלים, שם דגל התורה היא הסיעה הגדולה בעיר. אם מישהו בש"ס עדיין לא הבין את המציאות החדשה - כדאי שיפנים זאת. הציבור כבר אמר את דברו. השינוי כבר בעיצומו".

מקורבי השר לשעבר ח"כ מיכאל מלכיאלי מסרו בתגובה לדברי מקורבי משה גפני: "ראשית, המועצ"ד הדתית בי-ם לא הייתה בשליטת ש"ס בשנים האחרונות, שנית באתר עיריית י-ם מחזיקה מפלגת ש"ס בשישה נציגים בדיוק כמו המפלגה אותה מתיימר לייצג גפני. כך, שלא ברור מהיכן הנתונים השקריים של גפני שהוצגו.

"תנועת ש"ס בראשות הרב אריה דרעי מייצגת בעוז וגאון את שמירת והנגשת הדת ברחבי הארץ במשך עשרות שנים בהצלחה רבה כאשר רק בשנים האחרונות נשבר שיא של תקצוב מקוואות (כן. מה שניסיתם לבלום ללא הצלחה) ומינוי רבני ערים.

"בימים האחרונים, אנו מוצפים בפניות רבות על חשש גדול בקרב ראשי המועצ"ד בכדי לא לאפשר כל דריסת רגל לגפני ואנשיו בכל תחום שירותי הדת בארה"ק כאשר הנ"ל הפגין חוסר ההבנה בסיסית בחשיבות המקוואות ומי יודע לאן עוד אפשר לדרדר רח"ל.

"קצת צניעות לא תזיק לגפני שעומד בראש המפלגה הקטנה ביותר בכנסת עם 3 מנדטים. כאשר שכח את תוצאות הבחירות האחרונות לכנסת, כשתנועת ש״ס קיבלה 11 מנדטים - 400.000 קולות.

"ולסיום, מפלגת דגל התורה הגישה ביממה האחרונה מועמדות של רב דתי לאומי לרבנות העיר באר שבע בניגוד לדעתם של גדולי ראשי הישיבות הגר"א פילץ והגר"י פרידמן שליט"א אשר הביעו תמיכתם במועמד אחר הנתמך ע"י מרנן ורבנן שליט"א - בדיוק נראה כאשר רק מירוץ ג'ובים מנחים את הדרך".

הדברים החריפים של מקורבי גפני הגיעו בתגובה לדבריו של ח"כ מיכאל מלכיאלי אמש שהאשים את גפני בחבירה לשונאי הדת. בהודעה שהפיצה דוברות ש"ס נאמר כי "שר הדתות לשעבר ח"כ מיכאל מלכיאלי ענה בישיבת הסיעה לשאלת החברים על מה המשבר עם ח"כ גפני בה החליט להחרים את ההצבעות במליאה במהלך השבוע הקרוב".

לפי מלכיאלי, "בחמישי בלילה האחרון, הוזעקתי לועדת הכספים בכדי לאפשר העברת 30 מיליון ש"ח לשיפוץ מקוואות. לתדהמתי, גפני ואנשיו חברו לשונאי הדת מהאופוזיציה ונשארו ערים כל הלילה רק בכדי לוודא כי חלילה לא יועברו הכספים. לרגע נדמה היה לי שאני חולם - אבל זו הייתה המציאות הכואבת, גפני ואנשיו ניסו בכל כוחם להילחם ללא הצלחה רק בגלל תפקיד מסוים שחשבו שמגיע להם".

מלכיאלי אף התטבא בחריפות כלפי גפני ואמר: "ובכלל, איבוד השליטה ושכרון כוח של גפני בנושא חשוב זה מעלה סימני שאלה משמעותיים באשר לשיקול דעתו בכל הנושאים הקשורים ביהדות הנאמנה בארה"ק".

בעקבות הסערה יצא גפני למאבק והודיע השבוע כי יהדות התורה לא תצביע בהצבעות בכנסת כמחאה - לאחר שלדבריו הקואליציה משתפת פעולה עם דרעי. ⁠בש"ס תקפו את גפני על החרמת ההצבעות, ובסביבת גפני כאמור לא נותרו חייבים.

בסביבת יו"ר דגל התורה משה גפני תקפו בחריפות רבה את יו"ר ש"ס אריה דרעי והאשימו אותו בהמרת פי גדולי ישראל, בכך שממשיך לשלוט במשרדי הממשלה. "דרעי ממשיך דה פקטו לשלוט במשרדים של ש"ס על אף ההוראות של גדולי התורה לעזוב אותם בגלל חוק הגיוס, שזה כנראה פחות איכפת לו. מה שאיכפת לו זה רק הג'ובים", תקפו המקורבים.