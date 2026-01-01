כיכר השבת
במעון חתנא דבי נשיאה

תיעוד יוצא דופן: כך הגיב הגאון רבי יצחק קולדצקי כשקיבל את ספרו החדש לידיו

בני משפחתו של הגאון רבי יצחק קולדצקי, חתנו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי זצ"ל, מספרים על התרגשות עצומה שניכרה השבוע במעונו, עת הגיע לידיו הכרך החדש על חומש שמות מסדרת 'לעשות רצונך' | הרב, הידוע בצניעותו הרבה ובבריחתו מהעין, פצח בשירה נרגשת של 'וטהר ליבנו' במעמד נדיר וחריג שנערך בביתו לרגל השמחה הגדולה של הפצת דברי תורתו לאור עולם | צפו בתיעודים (חרדים)

מסיבת הלחיים אצל הגר"י קולדצקי (צילום: באדיבות המצלם)

מעמד נרגש ומלא הוד נערך השבוע במעונו של הגאון רבי יצחק קולדצקי, חתנא דבי נשיאה של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי זצ"ל, לרגל הופעת כרך על סדר 'שמות' מסדרת הספרים הפופולרית 'לעשות רצונך' – שנכתב ונערך מתוך שיחותיו המרתקות.

מקורבי הרב מציינים כי התיעודים המגיעים מתוך הבית הינם נדירים במיוחד. הגר"י, הידוע בבריחתו מן הפרסום ובאורח חייו הפשוט, נמנע בדרך כלל מקבלת קהל ותיעודים במעונו, אך לכבוד שמחת התורה והפצת דברי תורתו לאור עולם, התאפשר המעמד המרומם.

תלמידיו מסבירים כי סוד הקסם של הספר טמון באותנטיות של הגר"י; שיחותיו אינן 'הרצאות' גרידא, אלא דברים היוצאים מן הלב. הרב מדבר במה שהוא 'אוחז' בו באמת, בפשטות ובענווה אופיינית, כשפיו וליבו שווים. השיחות נושאות לווית-חן מיוחדת בהיותו 'מעתיק שמועה' שזכה לחסות מאז ימי עלומיו בצילם של ענקי שלושה דורות – החל מאבותיו וזקניו גדולי הדור בירושלים ובעולם הישיבות, ועד לקרבתו המופלאה למרן ה'סטייפלער' זצ"ל, מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל וחמיו מרן הגר"ח קנייבסקי זצ"ל.

במהלך המעמד, עיין הגר"י בחביבות רבה בכרך החדש, הודה להשם יתברך על הזכות, ושיבח את השליחים שעסקו במלאכת עריכת הספר. ברגע של התעלות, פצח הרב בשירת 'וטהר ליבנו לעבדך באמת' מתוך דבקות ושמחה גלויה שניכרה על פניו.

מסיבת הלחיים אצל הגר"י קולדצקי (צילום: באדיבות המצלם)
מסיבת הלחיים אצל הגר"י קולדצקי (צילום: באדיבות המצלם)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר