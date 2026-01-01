מעמד נרגש ומלא הוד נערך השבוע במעונו של הגאון רבי יצחק קולדצקי, חתנא דבי נשיאה של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי זצ"ל, לרגל הופעת כרך על סדר 'שמות' מסדרת הספרים הפופולרית 'לעשות רצונך' – שנכתב ונערך מתוך שיחותיו המרתקות.

מקורבי הרב מציינים כי התיעודים המגיעים מתוך הבית הינם נדירים במיוחד. הגר"י, הידוע בבריחתו מן הפרסום ובאורח חייו הפשוט, נמנע בדרך כלל מקבלת קהל ותיעודים במעונו, אך לכבוד שמחת התורה והפצת דברי תורתו לאור עולם, התאפשר המעמד המרומם.

תלמידיו מסבירים כי סוד הקסם של הספר טמון באותנטיות של הגר"י; שיחותיו אינן 'הרצאות' גרידא, אלא דברים היוצאים מן הלב. הרב מדבר במה שהוא 'אוחז' בו באמת, בפשטות ובענווה אופיינית, כשפיו וליבו שווים. השיחות נושאות לווית-חן מיוחדת בהיותו 'מעתיק שמועה' שזכה לחסות מאז ימי עלומיו בצילם של ענקי שלושה דורות – החל מאבותיו וזקניו גדולי הדור בירושלים ובעולם הישיבות, ועד לקרבתו המופלאה למרן ה'סטייפלער' זצ"ל, מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל וחמיו מרן הגר"ח קנייבסקי זצ"ל.

במהלך המעמד, עיין הגר"י בחביבות רבה בכרך החדש, הודה להשם יתברך על הזכות, ושיבח את השליחים שעסקו במלאכת עריכת הספר. ברגע של התעלות, פצח הרב בשירת 'וטהר ליבנו לעבדך באמת' מתוך דבקות ושמחה גלויה שניכרה על פניו.