הרב שמואל אליהו ( צילום: אלישע גרוסברג )

בשיעור שנשא אתמול (רביעי), התייחס רבה של צפת, הגאון רבי שמואל אליהו, לטלטלה הפוקדת את איראן והסביר כיצד יש להביט על האירועים בהסתכלות תורנית-אמונית. הרב הסביר כי המהומות הן חלק מתיקון העולם ומביע את דרך הפעולה האלוקית למיגור הרוע.

"איך מסתכלים על המהומות באיראן, שמרעידות את האדמה מתחת רגלי המנהיגים העריצים?" שאל הרב, והשיב: "מצד אחד, זהו 'הא-ל הנפרע לנו מצרינו'. אנחנו רואים בחוש איך הקדוש ברוך הוא מכה את העריצים הללו, שהם אויבי נפשנו". הרב ציטט את הפסוק "א-ל נקמות ה' א-ל נקמות הופיע", והבהיר כי הנקמה אינה מטרה בפני עצמה אלא כלי לתיקון העולם: "זה לא רק כלפינו, זה תיקון עולם. בסופו של דבר העריצים האלה מדכאים את העם שלהם, ולקדוש ברוך הוא יש עניין לתקן את העולם שלא יהיה מלא רוע".

הרב שמואל אליהו בדבריו ( צילום: באדיבות המצלם )

בהמשך דבריו, עמד הרב על ההבדל בין הנהגות אלוקיות שונות: "לפעמים ה' שופט את האומות ישירות, על ידי בצורת או רעידות אדמה. אך לפעמים, הקדוש ברוך הוא 'מנחה' את הלאומים – הוא לא פועל ישירות מבחוץ, אלא נכנס לתוך הלב של העמים עצמם. הוא נותן להם את הכוח והאומץ למרוד בעריצים ולהפיל אותם".

את דבריו חתם הרב בתפילה: "על זה אנו אומרים 'יברכנו אלוהים וייראו אותו כל אפסי ארץ'. שהעולם כולו יכיר במלכותו דרך השפטת הרשע. אמן ואמן".