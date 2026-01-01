בשיעור שנשא אתמול (רביעי), התייחס רבה של צפת, הגאון רבי שמואל אליהו, לטלטלה הפוקדת את איראן והסביר כיצד יש להביט על האירועים בהסתכלות תורנית-אמונית. הרב הסביר כי המהומות הן חלק מתיקון העולם ומביע את דרך הפעולה האלוקית למיגור הרוע.
"איך מסתכלים על המהומות באיראן, שמרעידות את האדמה מתחת רגלי המנהיגים העריצים?" שאל הרב, והשיב: "מצד אחד, זהו 'הא-ל הנפרע לנו מצרינו'. אנחנו רואים בחוש איך הקדוש ברוך הוא מכה את העריצים הללו, שהם אויבי נפשנו".
הרב ציטט את הפסוק "א-ל נקמות ה' א-ל נקמות הופיע", והבהיר כי הנקמה אינה מטרה בפני עצמה אלא כלי לתיקון העולם: "זה לא רק כלפינו, זה תיקון עולם. בסופו של דבר העריצים האלה מדכאים את העם שלהם, ולקדוש ברוך הוא יש עניין לתקן את העולם שלא יהיה מלא רוע".
בהמשך דבריו, עמד הרב על ההבדל בין הנהגות אלוקיות שונות: "לפעמים ה' שופט את האומות ישירות, על ידי בצורת או רעידות אדמה. אך לפעמים, הקדוש ברוך הוא 'מנחה' את הלאומים – הוא לא פועל ישירות מבחוץ, אלא נכנס לתוך הלב של העמים עצמם. הוא נותן להם את הכוח והאומץ למרוד בעריצים ולהפיל אותם".
את דבריו חתם הרב בתפילה: "על זה אנו אומרים 'יברכנו אלוהים וייראו אותו כל אפסי ארץ'. שהעולם כולו יכיר במלכותו דרך השפטת הרשע. אמן ואמן".
