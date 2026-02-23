כיכר השבת
"איש של מעשים"

"חכו ותראו": ההודעה המפתיעה שנשלחה היום לתושבים באיראן

האופוזיציה האיראנית מדווחת כי נמשכו גם היום הפגנות הסטודנטים בטהרן נגד המשטר, בין היתר פורסמו סרטונים של מחאות מאוניברסיטאות בטהר | כמו כן, לפי דיווחים איראניים בערוצים מזוהי משטר, תושבים קיבלו הודעות טקסט ממקור לא ידוע עם המסר כי הנשיא טראמפ "הוא איש מעשים" (בעולם)

ההודעה שקיבלנו האיראנים (צילום: רשתות איראניות)

כלי תקשורת ממלכתיים ב דיווחו היום (שני) על הודעת טקסט אנונימית ומאיימת שנשלחה לאזרחים ברחבי המדינה, כך לפי ערוץ האופוזיציה "איראן אינטרנשיונל".

בהודעה, שנשלחה ממקור לא ידוע, נכתב המסר: "לבני העם האיראני הנתונים לדיכוי - נשיא ארה"ב הוא איש מעשים. חכו ותראו", מה שהגביר את החשש במדינה מפני פעולה צבאית אמריקנית קרובה.

במקביל, המחאות באיראן נמשכות גם הבוקר, ותיעודים חדשים מתפרסמים מאוניברסיטת א-זהרא בטהראן. הסטודנטיות קרעו תמונות של אנשי משטר שחוסלו במלחמת 12 הימים ונתלו על קירות האוניברסיטה.

בערוץ המזוהה עם המשטר האיראני פורסמו סרטונים של שריפת דגלי ארצות הברית וישראל באוניברסיטת אמיר כביר, ובנוסף דווח גם על נפגעים בעימותים באותה אוניברסיטה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר