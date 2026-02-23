"חכו ותראו": ההודעה המפתיעה שנשלחה היום לתושבים באיראן

כלי תקשורת ממלכתיים באיראן דיווחו היום (שני) על הודעת טקסט אנונימית ומאיימת שנשלחה לאזרחים ברחבי המדינה, כך לפי ערוץ האופוזיציה "איראן אינטרנשיונל".
בהודעה, שנשלחה ממקור לא ידוע, נכתב המסר: "לבני העם האיראני הנתונים לדיכוי - נשיא ארה"ב הוא איש מעשים. חכו ותראו", מה שהגביר את החשש במדינה מפני פעולה צבאית אמריקנית קרובה.
במקביל, המחאות באיראן נמשכות גם הבוקר, ותיעודים חדשים מתפרסמים מאוניברסיטת א-זהרא בטהראן. הסטודנטיות קרעו תמונות של אנשי משטר שחוסלו במלחמת 12 הימים ונתלו על קירות האוניברסיטה.
בערוץ המזוהה עם המשטר האיראני פורסמו סרטונים של שריפת דגלי ארצות הברית וישראל באוניברסיטת אמיר כביר, ובנוסף דווח גם על נפגעים בעימותים באותה אוניברסיטה.
