"איש של מעשים" "חכו ותראו": ההודעה המפתיעה שנשלחה היום לתושבים באיראן האופוזיציה האיראנית מדווחת כי נמשכו גם היום הפגנות הסטודנטים בטהרן נגד המשטר, בין היתר פורסמו סרטונים של מחאות מאוניברסיטאות בטהר | כמו כן, לפי דיווחים איראניים בערוצים מזוהי משטר, תושבים קיבלו הודעות טקסט ממקור לא ידוע עם המסר כי הנשיא טראמפ "הוא איש מעשים" (בעולם)

דה דניאל הרץ כיכר השבת | 14:36