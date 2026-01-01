לוחמי חטיבת החשמונאים בפעילות מבצעית בדרום סוריה ( צילום: דובר צה"ל )

במסגרת המשימה המורכבת, ביצעו הכוחות סריקות ממוקדות ואספו מידע מודיעיני חיוני. הפעילות נועדה להסיר איומים מתפתחים ולהבטיח את ביטחונם של אזרחי מדינת ישראל, ובדגש על הגנה הדוקה על תושבי רמת הגולן. במקביל לפעילות חטיבת החשמונאים, כוחות אוגדה 210 ממשיכים להיות פרוסים במרחב לשמירה על היציבות הביטחונית.

לוחמי חטיבת החשמונאים בפעילות מבצעית בדרום סוריה ( צילום: דובר צה"ל )

מצה"ל נמסר: אחד ההיבטים המרכזיים המייחדים את החטיבה הוא היכולת לשלב בין מצוינות מבצעית בחזית לבין שמירה קפדנית על אורח חייהם של הלוחמים החרדים. צה"ל מדגיש כי לוחמי החטיבה ימשיכו לפעול בכלל הגזרות, תוך מתן מענה ביטחוני רחב המשלב כוח לוחם מיומן עם ערכי דת ומסורת.