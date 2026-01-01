כיכר השבת
היסטוריה בצה"ל

מעבר לגבול | הלוחמים החרדים מ׳חשמונאים׳ פעלו לראשונה בסוריה - צפו בתיעוד

לראשונה מאז הקמתה, לוחמי חטיבת החשמונאים השלימו פעילות מבצעית ראשונה בדרום סוריה להסרת איומים על תושבי הגולן | המשימה המורכבת בוצעה תחת פיקוד חטיבת "הגולן" (474) וכללה סריקות ואיסוף מודיעין (חדשות צבא)

3תגובות
לוחמי חטיבת החשמונאים בפעילות מבצעית בדרום סוריה (צילום: דובר צה"ל)

בצעד היסטורי ופורץ דרך, לוחמי חטיבת החשמונאים השלימו לראשונה פעילות מבצעית ראשונה בדרום . הלוחמים, שפעלו תחת פיקוד גדוד 52 וחטיבת 'הגולן' (474), יצאו אל מעבר לגבול לאחר סדרה אינטנסיבית של אימונים במרחב, כשהם מביאים עמם יכולות חדשות לשדה הקרב הצפוני.

לוחמי חטיבת החשמונאים בפעילות מבצעית בדרום סוריה (צילום: דובר צה"ל)
לוחמי חטיבת החשמונאים בפעילות מבצעית בדרום סוריה (צילום: דובר צה"ל)

במסגרת המשימה המורכבת, ביצעו הכוחות סריקות ממוקדות ואספו מידע מודיעיני חיוני. הפעילות נועדה להסיר איומים מתפתחים ולהבטיח את ביטחונם של אזרחי מדינת ישראל, ובדגש על הגנה הדוקה על תושבי רמת הגולן. במקביל לפעילות חטיבת החשמונאים, כוחות אוגדה 210 ממשיכים להיות פרוסים במרחב לשמירה על היציבות הביטחונית.

לוחמי חטיבת החשמונאים בפעילות מבצעית בדרום סוריה (צילום: דובר צה"ל)
לוחמי חטיבת החשמונאים בפעילות מבצעית בדרום סוריה (צילום: דובר צה"ל)

מ נמסר: אחד ההיבטים המרכזיים המייחדים את החטיבה הוא היכולת לשלב בין מצוינות מבצעית בחזית לבין שמירה קפדנית על אורח חייהם של הלוחמים החרדים. צה"ל מדגיש כי לוחמי החטיבה ימשיכו לפעול בכלל הגזרות, תוך מתן מענה ביטחוני רחב המשלב כוח לוחם מיומן עם ערכי דת ומסורת.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (72%)

לא (28%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
יצאו לעשות תמונות בסוריה. מענין כמה יחידות מיוחדות שמרו על חשמונאים.
שמעון
החשמונאים היא היחידה מיוחדת ! אם אתה מקנא - תצטרף !
החייל החרדי
1
כבוד גדול. עלו והצליחו - ה' עמכם !
אברך

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר