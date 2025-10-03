כיכר השבת
החלטה תקדימית: קרא ל"ציד יהודים עולמי" - ונשלח למאסר בפועל

בית משפט פסק לראשונה כי הכחשת שואה מהווה עבירה פלילית בקנדה | הנאשם, בן 51 מאונטריו, פרסם עשרות פוסטים וסרטונים ברשתות החברתיות שבהם קרא ל"ציד יהודים עולמי" | "פסיקה שמבהירה – שנאה כזו אינה נגמרת ביהודים, היא מאיימת על הדמוקרטיה כולה" (בעולם)

מחנה המוות אושוויץ

בית משפט בקנדה קבע תקדים משפטי היסטורי כאשר גזר תשעה חודשי מאסר בפועל על קנת' פאולין, אזרח בן 51 מנורת' ביי, אונטריו, שהורשע בהכחשת שואה ובהסתה מכוונת לשנאה נגד יהודים.

זוהי הפעם הראשונה שבה מכחיש שואה נשלח לכלא במדינה. בנוסף, נגזרו עליו שנתיים מאסר על תנאי.

פאולין נעצר ביוני האחרון בתום חקירה שנמשכה שבעה חודשים. על פי כתב האישום, הוא פרסם ברשתות החברתיות פוסטים וסרטונים שבהם תיאר את היהודים כ"שדים" ו"רוצחי ההמונים הגדולים ביותר בהיסטוריה", טען שהם "אשמים בכל בעיה עולמית", הכחיש שוב ושוב את השואה ואף כתב כי "שישה מיליון לא קרו – אבל זה היה צריך לקרות".

בין היתר הכריז כי "אנטישמיות היא הדבר היחיד שיכול להציל את העולם" ותמך ב"ציד יהודים עולמי".

ארגון ידידי מרכז שמעון ויזנטל בקנדה (FSWC) תיאר את פעילותו כ"מאמץ מתוכנן להפיץ שנאה, לנרמל אנטישמיות ולעודד אחרים לראות ביהודים אויבים שיש ללעוג להם, לצוד אותם ולהשמיד".

בתגובה לגזר הדין אמרה ג'יימי קירזנר־רוברטס, מנהלת בכירה למדיניות והסברה בארגון: "האנטישמיות הנבזית שאנו מתמודדים איתה כיום גרמה נזק עמוק ליהודים קנדים, שהם קבוצת המיעוט הנפגעת ביותר מפשעי שנאה במדינה. אך חשוב להדגיש – שנאה כזו אינה עוצרת ביהודים, היא פוגעת בדמוקרטיה, מחזקת קיצונים ומאיימת על הערכים שמחזיקים את קנדה יחד".

עוד הוסיפה כי "פסיקה זו שולחת מסר ברור: הכחשת שואה והסתה נגד יהודים הן עבירות פליליות חמורות. כל קנדי ראוי לחיות בביטחון ובכבוד, ללא דה-הומניזציה ופחד".

