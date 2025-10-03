טיש בלבן | כך ערך הרבי ממודז'יץ את הטיש המסורתי בצאת הצום

בחצר הקודש מודז'יץ הנהיגו בשנים האחרונות מסורת מיוחדת בצאת יום הכיפורים: זמן קצר לאחר תפילת נעילה ותקיעת השופר, נכנס האדמו"ר להיכל בית המדרש הישן, לעריכת טיש 'לחיים' ברוב עם, מתוך שמחה גדולה.

מטרת המנהג לאפשר לציבור המתגוררים מחוץ לעיר את היכולת להשתתף בטיש ולחזור במהרה לבתיהם. לפיכך, רוב הציבור היו עדיין לבושים בבגדי לבן מהיום הקדוש.

במהלך הטיש נשא האדמו"ר מדברות קודש, דברי התחזקות לימים הבאים. בשיאו של הטיש פצחו בנו של האדמו"ר וחתנו בריקוד של שמחה והתרוממות באמצע בית המדרש, כשקהל החסידים מצטרף בשירה נלהבת, והאדמו"ר עצמו מעודד את השירה בעוז ובפנים מאירות, כך נחתם יום הכיפורים במודז'יץ.