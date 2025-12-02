כיכר השבת
הלוחמים התקרבו מידי?

המחבל יצא מהבית והודיע למשפחה: "אני יוצא לפיגוע" | פרטים חדשים

כעשרים דקות ארכה למחבל הדרך מביתו בכפר בית רימא לעבר היישוב עטרת. לפני שיצא מהבית הודיע למשפחתו על כוונתו לבצע פיגוע, אבל בני המשפחה לא עדכנו | בצה"ל חוקרים: האם הלוחמים שנפצעו התקרבו מידי למחבל? (ביטחון)

המחבל כפי שתועד במצלמות האבטחה (צילום: לפי סעיף 27א)

המחבל הנאלח שביצע את פיגוע ה הבוקר (שלישי) ליד היישוב עטרת בבנימין הוא מוחמד רסלאן אסמר, תושב הכפר בית רימא במערב השומרון.

לפי דיווח של איתי בלומנטל, כתב 'כאן חדשות', המחבל יצא הבוקר מביתו לפני השעה שבע בבוקר, ולפני שיצא הודיע למשפחה שהוא יוצא במטרה לבצע . בכל זאת בני המשפחה לא העבירו עדכון על כך לגורמי הביטחון בישראל.

כעשרים דקות חלפו עד שהגיע סמוך ליישוב עטרת. כשהגיע למקום מערכות האבטחה של היישוב, הנמצאים ליד הגדר המקיפה את היישוב, זיהו אותו.

לוחמים מגדוד 101 של הצנחנים חתרו למגע, התקרבו אליו - יתכן יותר מידי - והחלו לתשאל אותו. אז שלף המחבל את הסכין שהחביא על גופו ודקר שני לוחמים.

הלוחמים נפצעו קל ובמקביל נפתח ירי לעבר המחבל, שחוסל במקום. לפי הדיווח, בצה"ל מתחקרים את התנהלות הלוחמים שלא שמרו על ביטחונם ועל מרחק מהמחבל.

דובר צה"ל עדכן אחרי הפיגוע כי הוטל כתר על גוש ערורה ובוצעו חסימות בכפרים הסמוכים, במקביל לפעילות של כוחות צה"ל מחטיבת בנימין במרחב.

זירת הפיגוע, הבוקר (צילום: דוברות מד"א)

זהו פיגוע הטרור השני בתוך כיממה אחת. אמש האיץ מחבל נוסף, בתקרית אחרת, את רכבו לעבר כוחות צה"ל בצומת יהודה. לוחמת נפצעה והמחבל נמלט.

במהלך הלילה, הלוחמים הצליחו להזהות את המחבל, במאמץ מודיעיני עיקש, בעיר חברון כשהוא ברכב שבו ביצע את הפיגוע.

במהלך ניסיון מעצרו, ניסה המחבל להימלט תוך שהוא מסכן את הלוחמים, הכוחות הגיבו בירי והמחבל חוסל.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

