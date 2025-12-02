המחבל הנאלח שביצע את פיגוע הטרור הבוקר (שלישי) ליד היישוב עטרת בבנימין הוא מוחמד רסלאן אסמר, תושב הכפר בית רימא במערב השומרון.

לפי דיווח של איתי בלומנטל, כתב 'כאן חדשות', המחבל יצא הבוקר מביתו לפני השעה שבע בבוקר, ולפני שיצא הודיע למשפחה שהוא יוצא במטרה לבצע פיגוע. בכל זאת בני המשפחה לא העבירו עדכון על כך לגורמי הביטחון בישראל.

כעשרים דקות חלפו עד שהגיע סמוך ליישוב עטרת. כשהגיע למקום מערכות האבטחה של היישוב, הנמצאים ליד הגדר המקיפה את היישוב, זיהו אותו.

לוחמים מגדוד 101 של הצנחנים חתרו למגע, התקרבו אליו - יתכן יותר מידי - והחלו לתשאל אותו. אז שלף המחבל את הסכין שהחביא על גופו ודקר שני לוחמים.

הלוחמים נפצעו קל ובמקביל נפתח ירי לעבר המחבל, שחוסל במקום. לפי הדיווח, בצה"ל מתחקרים את התנהלות הלוחמים שלא שמרו על ביטחונם ועל מרחק מהמחבל.

דובר צה"ל עדכן אחרי הפיגוע כי הוטל כתר על גוש ערורה ובוצעו חסימות בכפרים הסמוכים, במקביל לפעילות של כוחות צה"ל מחטיבת בנימין במרחב.