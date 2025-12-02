כיכר השבת
"זה לא בדיחה"

לבקשת השב"כ, ראש העיר פנה לתושבים בצעד חריג: "האיראנים מנסים לגייס אצלנו מרגלים" 

ר"ע בת ים צביקה ברוט יצא בהודעה מיוחדת לתושבי העיר, לבקשת השב"כ: "האיראנים מנסים לגייס מרגלים בעיר, הם כבר לא מתחבאים" |הסיפור המלא (בארץ)

זירת פיגוע המטענים בבת ים (צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)

חריג: ראש עיריית בת ים צביקה ברוט פנה הערב (שלישי) בהודעה חריגה לתושבי העיר, בה טען כי "האיראנים הגיעו לבת ים"

ראש העיר פנה לתושבים לבקשת השב"כ: "בתקופה האחרונה אנחנו בקשר עם גורמי הביטחון, בעיקר שירות הביטחון הכללי, לגבי האפשרות שתושבים שלנו ייפלו ברשת של המודיעין האיראני וישתפו איתם פעולה בעקבות כל ההודעות שהם שולחים לטלפונים שלנו".

ברוט הוסיף: "נכון לעכשיו, ידוע לנו שיש גם תושבי בת ים שממש בימים האלה מקיימים קשרים כאלה".

בסיום קרא לתושביו: "אם אתם, קרובי משפחה או חברים כבר נעניתם לאחת הפניות האלה או אולי אפילו כבר ביצעתם משימות שונות אל תחכו עד שידפקו לכם בדלת".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר