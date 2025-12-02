חריג: ראש עיריית בת ים צביקה ברוט פנה הערב (שלישי) בהודעה חריגה לתושבי העיר, בה טען כי "האיראנים הגיעו לבת ים"

ראש העיר פנה לתושבים לבקשת השב"כ: "בתקופה האחרונה אנחנו בקשר עם גורמי הביטחון, בעיקר שירות הביטחון הכללי, לגבי האפשרות שתושבים שלנו ייפלו ברשת של המודיעין האיראני וישתפו איתם פעולה בעקבות כל ההודעות שהם שולחים לטלפונים שלנו".

ברוט הוסיף: "נכון לעכשיו, ידוע לנו שיש גם תושבי בת ים שממש בימים האלה מקיימים קשרים כאלה".

בסיום קרא לתושביו: "אם אתם, קרובי משפחה או חברים כבר נעניתם לאחת הפניות האלה או אולי אפילו כבר ביצעתם משימות שונות אל תחכו עד שידפקו לכם בדלת".