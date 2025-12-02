"כבר אין ברירה": ברקע המשך התעצמאות ארגון הטרור חיזבאללה, ובצל חוסר הרצון מצד ממשלת לבנון לפתרון הבעיה, בישראל נערכים להסלמה משמעותית בלבנון, כך דווח הערב (שלישי) בכאן חדשות.

על פי הדיווח של העיתונאי סולימאן מסוודה, בישראל הציגו היום לשליחה האמריקנית מורגן אורטגוס את כלל ההוכחות לכך שחיזבאללה ממשיך להתעצם ולהפר את הסכם שנחתם.

בחדשות 12 דווח כי שר החוץ סער אמר לשליחה האמריקנית כי "ארגון הטרור מתחמש בקצב הרבה יותר מהיר ממה שהוא מתפרק מנשקו. האחריות על ממשלת לבנון. ישנה גם העברת כספים מאיראן לחיזבאללה דרך טורקיה. צריך לקטוע את זה".

בנוסךף דווח כי בארה"ב מנסים (לפחות בשלב הזה) להרגיע את הרוחות בין ישראל ללבנון, אך בכירים ישראלים טוענים כי זה לא אפשרי, וכי זה אירוע שנראה "בלתי נמנע"

תמשיך לעזור לי בחנינה מהמשפט - זה מה שביקש נתניהו מטראמפ במהלך שיחתם יוסי נכטיגל | 22:25

כדי למנוע הסלמה, שגריר ארצות הברית באו"ם מייק וולץ יגיע לביקור בישראל בשבוע הבא.

וולץ התבטא בנוגע ללבנון היום: "הם חייבים להתפרק מנשק ולהישאר כך. זה יהיה קשה ומסובך. ניקח לפעמים צעד אחד קדימה ושניים לאחור, אבל ההזדמנות היא עצומה. לישראל יש זכות להגן על עצמה. הנשיא והממשל תמיד רוצים שלום ולא מלחמה, אבל אם צריך לנקוט צעדים קשוחים אז צריך לעשות זאת". (את הדברים אמר בכינוס "ישראל היום" בניו יורק).