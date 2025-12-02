שר החינוך יואב קיש באולפן | צפו בריאיון המלא

שר החינוך, יואב קיש, מתארח לריאיון מקיף באולפן 'כיכר השבת' ומתייחס לבקשת החנינה של ראש הממשלה נתניהו תוך שהוא מדגיש כי לא יסכימו לחנינה תמורת פרישה של נתניהו מהחיים הציבוריים.

כמו כן, מתייחס קיש לסערת חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות, תוך שמסביר את השינוי שעבר אצלו מאז שיצא להפגין נגד אי שוויון בנטל ועד התמיכה בחוק הנוכחי. בהמשך מתייחס שר החינוך לאפליית הבנות הספרדיות בסמינרים, ההחלטה שלו לשלול תקציבים לצד ההיערכות לקראת שנת הלימודים הבאה. צפו בריאיון המלא. כותרות מהריאיון בג"ץ בצו למדינה: הסבירו מדוע אינכם פועלים לגייס את המגזר הערבי לצה"ל ב. ניסני | 17:55 תחילה מתייחס השר קיש לבקשת החנינה של רה"מ נתניהו: "אני כבר הרבה זמן אומר שהמשפט הזה הוא משפט מיותר, נבע מרדיפה פוליטית. זה אחד הדברים שאם הוא ייפסק זה במקום שרואים את הרדיפה הפוליטית, אני חושב שחבל שצריך להפסיק אותו, אבל צריך להפסיק אותו בגלל הרצון לשלושה דיונים בשבוע - בתקופה סופר רגישה למדינה, לא סיימנו את האתגרים המבצעיים, לא סיימנו את הפוטנציאל המדיני שאפשר לעשות יחד עם הנשיא טראמפ". "אני מסתכל בסוף במצב הנוכחי שאנחנו נמצאים היום", הוסיף שר החינוך: "האם הטרלול הזה צריך להמשיך או להפסיק ואז אולי אותם גורמים פוליטיים שרק בגללם התחיל כל התיק הזה, זה הכל נוהל כדי להפיל ראש ממשלה חזק מימין, אז במכלול השיקולים - אתה לוקח החלטה". קיש הדגיש כי לא עומדת על הפרק האופציה של חנינה בתמורה לפרישה מהחיים הציבוריים: "חד משמעית לא, זה אסון גדול, לא חושב שזה בכלל עומד על הפרק".

בהתייחסות למלחמה, קיש מבקש להבהיר: "המלחמה לא הסתיימה, לא השלמנו את היעדים, לא בעזה ולא בלבנון, חיזבאללה מנסה להתעצם, לא סתם חיסלנו את רמטכ"ל חיזבאללה, חיזבאללה לא מגיב כי הוא לא חושב שהוא הגיע לנקודה שהוא מספיק חזק בשביל לפגוע בישראל. לכן אנחנו צריכים לנצל את הזמן הזה ולמנוע ממנו להגיע לנקודה הזו של ההתבססות".

אנחנו עוברים לדבר על חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות, השר קיש מסביר שקרא את טיוטת החוק ואומר: "מתחילות הישיבות על החוק בוועדת חוץ וביטחון, אני בטוח שיהיו שינויים, הנה אני אומר לך, שינויים לכל כיוון, אני לא יודע להגיד לך מה ייצא מהוועדה".

לדבריו: "כמי שנלחם הרבה שנים על שוויון בנטל, החוק הוא לא בלוף חרדי. אם יש דבר אחד שהבנתי באותו עשור זה שללכת למהלך של גיוס בכיפה זה לא יצליח, ראינו את זה בכל השנה האחרונה, לשלוח צווים בלי שיש שינוי אמיתי תרבותי בחברה החרדית, החוק הזה יביא לכך שללכת לצבא כבר לא תהיה הרגשה של שמד.

"החוק מייצב את מעמדם של לומדי התורה וגם יאפשר לאלה שלא לומדים, אנחנו בנקודת הזמן הזו מבינים שיש שינוי תרבותי, הניתוק הזה של החברה מהחברה החרדית חייב להיפסק, הדרך היא באותה הסכמה שהיא הבסיסית שמי שלומד - לומד ומי שלא לומד - מתגייס".

"זו פעם ראשונה שהחוק הזה מגיע בהסכמה רחבה, כולל החברה החרדית. לא כולם, יש את הפלג הירושלמי ויש את הפלג התל אביבי שמתנגד. אם החוק הזה לא יוביל לשינוי שהוא צריך להביא - אז הוא כשל".

השר קיש מבהיר כי לדעתו אסור לפנות לעזרת הסיעות הערביות כדי שיימנעו בהצבעה על חוק הגיוס: "חד משמעית לא, בשום פנים ואופן טעות גדולה, הם לא רלוונטיים לאירוע, צריכים רוב ציוני להעביר את החוק, אם החוק הזה עובר - הוא עובר בתמיכת הסיעות החרדיות ואין שום דרך אחרת להעביר את החוק".

שאלנו את שר החינוך על אפליית הבנות הספרדיות בסמינרים: "זו בעיה שהכרתי כשנכנסתי לתפקיד, קראתי למנהל המחוז ואמרתי לו 'זה קו אדום, לא מוכן לקבל את זה, נלחמים בכל הכוח', עכשיו זה תהליך, הורדנו את זה משמעותית, ממאות לעשרות, פעם ראשונה שאני הובלתי לעצירת תקצוב למוסדות וזה נפתר, הייתה אפליה והיום המצב הוא יותר טוב".