קול הכינור העתיק של הרבי מזוטשקא שחלחל בפתח תקווה

לראשונה בתולדותיה, חצר הקודש זוטשקא קיימה ועידה היסטורית בפתח תקווה, שהביאה להתכנסותם של מאות אוהדים מכל רחבי הארץ, לקראת השקת הקמפיין הגדול לבניית בית המדרש המרכזי של החסידות בבני ברק.

המעמד המרומם נפתח בנאומים, כאשר את דברי הפתיחה נשא ראש עיריית בני ברק, חנוך זייברט, ואת האירוע כולו הנחה ישראל פרוש.

בשיאו של הערב, נשא האדמו"ר מזוטשקא דברי קודש וחיזוק מיוחדים לכבוד המשימה הגדולה. כהוקרה על תרומתם, זכו הנדיבים והתורמים הנכבדים לקבל תשורה יקרת ערך, סידור שהוא העתק מדויק של סידורו של הבעל שם טוב הקדוש.

בסיום המעמד ניגן הרבי עם כינור עתיק מירושת אביו זצ"ל, ופרט עליו ניגוני שבח והודאה להשם יתברך, שהשרו אווירה נשגבה באולם. מיד לאחר מכן, קם הרבי לריקוד סוחף עם בניו וחתניו.