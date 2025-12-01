יו"ר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ח"כ בועז ביסמוט, פתח הבוקר (שני) את הדיונים בוועדה על חוק הגיוס שגיבש.

ביסמוט, נשא נאום מיוחד בפתח הדיון על חשיבות לימוד התורה לצד הפתרונות שהחוק מביא וחתם בקריאה לשלום ואחדות בעם.

"ביום הזה, עם ישראל כולו עוקב אחרינו", פתח יו"ר הוועדה, "הייתי מעז ואומר, שגם הדורות שהיו לפנינו ואלה שיהיו אחרינו. זה רגע נדיר בתולדות האומה. הכנסת נדרשת להכריע לא רק על חוק, וגם לא רק חוק היסטורי. מדובר בתיקון.

"חוק הגיוס שאנו מביאים היום אינו עניין לקואליציה ואופוזיציה. זהו חוק השייך למדינת ישראל כולה. החוק נולד מהצורך הקיומי לחזק את ביטחון המדינה, ובה בעת לשמור על המרקם העדין של החברה הישראלית, על עולם התורה, ועל הזכות לחיות כאן יחד".

ביסמוט המשיך ואמר: "אני יושב בראש ועדת החוץ והביטחון, אבל מבחינתי כיהודי, בזמן הזה מביטים בי גם אבותיי ואימותיי שבדורות הקודמים, שמסרו את נפשם לשמור על תורת ישראל ועל המורשת העתיקה שלנו. מעבר לצורך הביטחוני הדוחק, ברקע העמוק של החוק ישנה אמירה מהדהדת שלנו ככנסת ישראל ושל המדינה: גם ללימוד התורה יש ערך עצום במובן שהוא שומר על ליבת הקיום הרוחנית של העם שלנו.

"החוק הזה, על השינויים שמן הסתם נבצע במהלך הדיונים, יחשוף אמת פשוטה: מי שיצביע בעדו, יצביע בעד עתידה של מדינת ישראל. מי שיתנגד, יוכיח שהוא מעדיף את המשחק הפוליטי הקטן על חשבון ביטחון המדינה, פוזיציה על פני אינטרס לאומי".

לדברי ביסמוט, "לראשונה אנחנו מציגים מסגרת ברורה, יציבה ואמפירית, מבוססת יעדים, תוך קיום דיאלוג פורה עם הצבא. מסגרת שמייצרת ודאות עבור צה"ל, עבור עולם התורה, ולכל אזרחי ישראל. סוף סוף יהיה סדר.

"אני אומר מכאן: החוק הזה טוב למדינה. הוא מחזיר את האמון, מחזיר את הצדק, ובסופו של התהליך הוא עתיד לחזק את האחדות בתוכנו. עידן הערפל מסתיים.

"זהו רגע שבו ההיסטוריה בוחנת אותנו. הדורות הבאים ישאלו איך דאגנו לצבא חזק יותר, לחברה צודקת יותר, למדינה מאוחדת יותר. אני מבקש מכם: אל תיגשו היום אל הדיונים כמו פוליטיקאים. תתעלו לגודל השעה ותדונו לא על החוק בלבד, אלא על עתידנו. חוק הגיוס הזה הוא הבטחה שישראל לומדת מהעבר, מתחזקת בהווה, ומבטיחה את עתידה".

ביסמוט הוסיף ואמר כי "טענות נגד תמיד יהיו. אנחנו כיהודים מכירים את נושא החומרות ההלכתיות, ים שאין לו סוף. גם פה יטענו שאנחנו לא מגייסים מספיק, שלא החמרנו, שלא הטלנו די עיצומים והגבלות. אבל אנחנו גם למודי ניסיון היסטורי מר שבמסגרתו נחרבנו כאומה בגלל חוסר הנכונות להגיע לפשרות בתוכנו. הקנאים תמיד דחו את הפתרונות הלא מושלמים; הם העדיפו לשאוב חַיּוּת מהקרע.

"עברנו שלוש שנים מטלטלות, שנה של מלחמה בתוכנו ועוד שנתיים של מלחמה מול בני עוולה שביצעו בנו את הזוועות הנוראות ביותר מאז קום המדינה. יש לנו אחריות כלפי הציבור שמבקש כעת קצת רוגע ושלווה ומחפש אחר האמת. אי אפשר להגיע מאפס למאה לאחר עשרות שנים שבהם דחינו את ההכרעה".

הוא קרא לשלום עם החרדים ואמר כי "יש בתוכנו כאלה שבמשך שנים ניסו לשכנע אותנו לכרות שלום עם אויבינו, גם אלה המרים ביותר. אז על אחת כמה וכמה שאני מצפה מהם לעשות שלום עם אחינו החרדים. עולם התורה הוא חלק מרכזי בזהות שלנו. לא נכון להתנגח איתם אלא יותר נכון להתקדם ביחד אל המטרה המשותפת, מתוך כבוד הדדי.

"אני מתפלל לפני אלוהי ישראל שיעזור לנו להתגבר על המחלוקות בתוכנו כדי לשים קץ לצרותינו ולסבלנו, ולתקן ביחד - כולנו, קואליציה ואופוזיציה - תיקון היסטורי לטובת האומה כולה".

הוא חתם פסוק: "וִיהִי נֹעַם ה' אֱלֹהֵינוּ עָלֵינוּ וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ כּוֹנְנָה עָלֵינוּ וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ כּוֹנְנֵהוּ", (תהילים צ, יז), והדיונים יצאו לדרך.