"חשש משיקולים זרים ופסולים"

מעצר תלמידי ישיבות | פניה דחופה לרמטכ"ל וליועמ"שית: הפסיקו את האכיפה הבררנית כנגד הספרדים

מאז החל צה"ל במעצר תלמידי ישיבות, כל העצורים במעצרים יזומים הם תלמידים מבני עדות המזרח |עו"ד יואב ללום פנה לרמטכ"ל זמיר ולויעצת המשפטית בהרב מיארה בדרישה לקבל את הנהלים המתווים את שיקול הדעת: "יותר מחשד שחס וחלילה שיקולים זרים ופסולים מתווים את שיקול הדעת של גורמי האכיפה בצבא, עת מפעילים הם את סמכותם לפי חוק" (חדשות, חרדים)

4תגובות
אילוסטרציה, למצולם אין קשר לנאמר בכתבה (צילום: דוד כהן - פלאש 90)

על רקע חידוש המעצרים של המשטרה הצבאית כנגד המוגדרים כ'עריקים', עו"ד יואב ללום, יו"ר 'נוער כהלכה, פנה בדחיפות לראש המטה הכללי, רב אלוף אייל זמיר, וליועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, בדרישה להתערב ולהפסיק את המעצרים המכוונים רק כנגד בני עדות המזרח.

בפתח כמתבו לרמטכ"ל ולויעמ"שית כותב ללום: "הריני מתכבד לפנות אליך בעניין שבנדון, ולדרוש את התערבותך המיידית והדחופה, תוך תחקור מלא של כל העובדות באופן שימנע כל חשש לקיומה של אפליה עדתית ושל אכיפה בררנית על ידי צה"ל בכל הנוגע לאכיפת הדין הקיים על בחורי ישיבות ספרדים".

ללום דורש מהשניים: "מעקב פשוט על רשימת העצורים שנעצרו במעצרים יזומים על ידי רשויות האכיפה של צה"ל מגלה כי, כמעט כל העצורים שנעצרו בשנה האחרונה היו מבני עדות המזרח דוקא".

"אין ולא ניתן להלום תוצאה שכזו", כותב ללום לרמטכ"ל: "והדבר מעלה יותר מחשד שחס וחלילה שיקולים זרים ופסולים מתווים את שיקול הדעת של גורמי האכיפה בצבא, עת מפעילים הם את סמכותם לפי חוק באכיפת הדין על עריקים/משתמטים".

ישי כהן על מעצר תלמידי הישיבות | צפו בדברים

לדבריו: "אני עושה פניה זו כמיצוי הליכים בטרם הגשת עתירה, מתוך מטרה שתורה על ביצוע תחקיר מלא של האירועים שקרו וכיצד ייתכן הדבר שרק בחורי ישיבות ספרדים נעצרו במעצרים יזומים".

"למותר להוסיף", כותב ללום: "כי פעולות אלו פוגעות פגיעה אנושה באמון הציבור החרדי הספרדי בצבא ובכל גם כזה שיוסכם על ידי העסקונה החרדית, שכן כפי שמתייחסים בעסקונה החרדית לילדי המגזר הספרדי במוסדות החינוך, הרי שיש חשש ממשי כי מי שיאלצו למלא את המכסות שיוסכמו יהיו אברכים ובני תורה ספרדים שתורתם אומנותם, בה בעת שפרחחים אשכנזים יקבלו דיחוי".

בסיום מכתבו, תוך שהוא מדגיש שעל הפרק עומדת האופציה של עתירה לבית המשפט, כותב עו"ד ללום: "למותר לציין, כי חובת צה"ל - כצבא העם - להבהיר ולהוכיח שאין כל חשש אפליה עדתית בהתנהלותו בעניין החרדים הספרדים".

המכתב המלא
0 תגובות

4
''צבא העם''...
חשוב לדעת
3
במקום לדרוש לא לעצור בחורי ישיבות בוחרים לשאול למה ספרדים? אין דוחים נפש בפני נפש צריך להתאחד נגד הגזירה ולא למסור
דב
2
במקום להתעצבן על האכיפה הבררנית - תצאו למחאה נגד האפליה בתוך הציבור שלכם! (בינינו, היא המקור לאכיפה הבררנית)
לא חרדי
1
הצבא עושה בזה חסד גדול, לעורר את הציבור הספרדי, שאם חלילה יהיו יעדי גיוס, מי שישלם את המחיר יהיו הספרדים. עורו והתעוררו !!! קרעו את החוק לגזרים !!!! הצילו את יהדות ספרד !!!!!!
אני

