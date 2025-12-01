על רקע חידוש המעצרים של המשטרה הצבאית כנגד תלמידי ישיבות המוגדרים כ'עריקים', עו"ד יואב ללום, יו"ר 'נוער כהלכה, פנה בדחיפות לראש המטה הכללי, רב אלוף אייל זמיר, וליועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, בדרישה להתערב ולהפסיק את המעצרים המכוונים רק כנגד בני עדות המזרח.

בפתח כמתבו לרמטכ"ל ולויעמ"שית כותב ללום: "הריני מתכבד לפנות אליך בעניין שבנדון, ולדרוש את התערבותך המיידית והדחופה, תוך תחקור מלא של כל העובדות באופן שימנע כל חשש לקיומה של אפליה עדתית ושל אכיפה בררנית על ידי צה"ל בכל הנוגע לאכיפת הדין הקיים על בחורי ישיבות ספרדים".

ללום דורש מהשניים: "מעקב פשוט על רשימת העצורים שנעצרו במעצרים יזומים על ידי רשויות האכיפה של צה"ל מגלה כי, כמעט כל העצורים שנעצרו בשנה האחרונה היו מבני עדות המזרח דוקא".

"אין ולא ניתן להלום תוצאה שכזו", כותב ללום לרמטכ"ל: "והדבר מעלה יותר מחשד שחס וחלילה שיקולים זרים ופסולים מתווים את שיקול הדעת של גורמי האכיפה בצבא, עת מפעילים הם את סמכותם לפי חוק באכיפת הדין על עריקים/משתמטים".