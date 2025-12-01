לאחר שבישראל נערכו למסירת גופה בשעות אחר הצהריים, גורם ביטחוני מעדכן כי המסירה נדחתה בשלב זה וכי לא בטוח שמדובר בחטוף חלל. כזכור, לפני שעה קלה דווח כי רוצחי חמאס יצאו ממבנה בג׳בלייה שבו חיפשו אחר חטוף עם גופה מוסתרת בשמיכה.

על פי דיווח של דורון קדוש, בניגוד לאינדיקציה הראשונה שהתקבלה בישראל, המתווכות העבירו כעת מסר עדכני כי המסירה לא תתקיים היום.

בישראל סבורים שיש שתי סיבות אפשריות לביטול: או שחמאס בדק את הגופות שאיתר בצפון הרצועה, והבין כי לא מדובר בחלל חטוף, או שהם מעוניינים לדחות את המסירה למחר או ליום אחר. בישראל מבררים את הנושא.

אמש דווח כי חמאס מחפש אחר חטוף חלל בעיירה בית לאהיה שבצפון רצועת עזה, יחד עם צוות של הצלב האדום.

אמש אמר דובר משרד החוץ של קטאר, מאג'ד אל-אנסארי, אמר כי "אסור לאפשר לישראל להפריע למעבר לשלב השני בגלל שני חללים", וטען כי "הפלסטינים עושים מאמצים להשיב אותם ולמנוע כל תירוץ ישראלי".

כעת, שני חטופים חללים נותרו בעזה: רס"ל רן גואילי (24), וסותטיסאק רינטלאק (43). גואילי, לוחם יס"מ, חיסל 14 מחבלים לפני שנחטף. רינטלאק, עובד תאילנדי, נחטף בעת עבודתו במטעים.

