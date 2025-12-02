על רקע המרד מתוך הקואליציה ושורת חברי הכנסת - בעיקר מ'הציונות הדתית' שהודיעו שיצביעו נגד חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות, בש"ס ו'דגל התורה' פועלים בימים האחרונים בניסיון להציג חזית חרדית אחידה בתמיכה בנוסח חוק מוסכם.

ל'כיכר השבת' נודע כי בשבועיים האחרונים התקיימו מספר שיחות בין רבנים ונציגים מ'דגל התורה' לבין בכירים בחסידות גור בכדי לנסות ולהגיע להסכמות על נוסח מוסכם.

ההבנה ב'דגל' היא שאם האדמו"ר מגור אכן יתמוך בנוסח החוק, הרי שלא רק ח"כ יצחק גולדקנופף יצביע בעד החוק, אלא גם ח"כ יצחק טסלר וייתכן שאף ח"כ מאיר פרוש, ולכן פועלים שעות נוספות בניסיון להגיע להסכמות.

בין היתר, כך נודע ל'כיכר השבת', במידה ותירשם התקדמות משמעותית בשיחות, עלתה האפשרות שראשי הישיבה הגאון רבי דב לנדו והגאון רבי משה הלל הירש, יעלו למעונו של האדמו"ר מגור בכדי לדון בנוסח החוק ובשינויים שהאדמו"ר צפוי לבקש בחוק.

כבר בשבוע שעבר פנה ח"כ מ'דגל התורה' למוטי בבצ'יק, בכיר חסידות גור, בשאלה האם יהיה ניתן לתאם פגישה שכזו בין גדולי ישראל וקיבל תשובה חיובית.

עם זאת, לא ברור האם הפגישה אכן תצא אל הפועל, אך בכל מקרה היא לא תתקיים בימים הקרובים שכן הגרמ"ה הירש שוהה בימים אלו במסע גיוס כספים בארצות הברית.

"עושים את כל המאמצים כדי להשיג תמיכה של כל הסיעות החרדיות בחוק", התבטא בכיר חרדי העוסק בסוגיית הגיוס: "הבנו שחברי הכנסת הערבים יצביעו נגד, יהיו חברים מהקואליציה שיצביעו נגד, כעת צריך לדעת שאנחנו ממקסמים את האצבעות של הח"כים החרדים ולא פחות לדעת שיעבור חוק מוסכם על כל ההנהגה הרוחנית חרדית".

גורם נוסף הסביר: "למרות כל רעשי הרקע של הציונות הדתית וחברי כנסת מהליכוד ושל גדעון סער, אנחנו בטוחים שאם נציג חזית חרדית אחידה בנושא חוק הגיוס, לא תהיה בעיה אמיתית להעביר את החוק ולכן האדמו"ר מגור חשוב פה מאוד, למרות שההבנה היא שבסוף הוא כן יתמוך, במידה והאדמו"ר יבין שזה רציני".