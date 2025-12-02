כיכר השבת
דרמה בהמשכים: למה עיריית אשדוד מפקיעה שטחים מפוניב'ז'? • מעייריב

מתיחות מתגברת סביב חוק הגיוס - ראש הממשלה מדבר על מאמצים להוביל חקיקה |האם תתקיים פגישת פסגה בבית האדמור או בגבעת הישיבה | המצ'ינג ברקע פסק הבוררות הדרמטי | דרמה באשדוד : מועצת העיר תצביע על הפקעת שטחי ציבור מישיבת פוניבז' והמשפיע הידוע הרקיד ושימח את ההמונים בההילולה הגדולה בצפת (מעייריב)

נייעס עם קנייטש

בכיר חרדי מזהיר את נתניהו: "אם תשנה – תשיג את המורדים ותאבד את החרדים!"

דרמה בקואליציה: ראש הממשלה מעריך שישיג רוב ל תוך חמישה שבועות, אך החרדים זועמים על גל ההתנגדות מצד הליכוד והציונות הדתית; חשש: שינויים בנוסח (בסעיף 'מי הוא חרדי') יגרמו לנפילת החוק. צילום: דוברות הליכוד

פגישת הפסגה עם האדמו"ר מגור שתכריע את גורל חוק הגיוס

"דגל התורה" וש"ס מנסים לאחד חזית מול המרד הקואליציוני; המטרה: השגת הסכמת האדמו"ר מגור על נוסח מוסכם; נשקלת אפשרות לפגישת ראשי ישיבה - הגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש עם האדמו"ר. צילום: שוקי לרר

הלם במעלה אדומים: 40 מיליון שקלים גויסו בתוך פחות משעה למען ישיבת הגר"ש מרקוביץ

מעמד 'וְהַקִּימוֹתִי' בהיקף שיא: עשרות אוטובוסים גדשו את הכבישים; בוגרים מכל רחבי הארץ גדשו את המתחם, ובסיום הערב שברו שיא כל הזמנים בקמפיינים להחזקת התורה.

צילום: אריאל סר ויעקב נחומי

דרמה חסרת תקדים באשדוד: מועצת העיר תצביע על הפקעת שטחים מישיבת פוניבז'

מועצת העיר אמורה לאשר מחר הפקעה של שטחי ציבור עצומים ברובע ג', שהוקצו לפני 60 שנה לישיבת פוניב'ז; ההחלטה התקבלה בשל "הפרה גסה" והשטחים הנטושים; חשש ל"תיבת פנדורה" משפטית וציבורית, בדומה למתרחש בבני ברק. (קרדיט: אתר החדשות המקומי אשדודס) צילום: אשדודס

אלפים גדשו את צפת: הילולת ה'בת עין' במעמד נשגב עם הגה"צ רבי מיילך בידרמן - סעודת המצווה בהיכל בית המדרש אמשינוב: המשפיע החסידי הזכיר שמות לישועה ורפואה, והדגיש את סגולת יום ההילולא לפקודת ישועות למעלה מדרך הטבע. צילום: דוד כהן, פלאש 90

