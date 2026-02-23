האסון הקשה בבית הזיקוק באשדוד: המשטרה עדכנה לפני זמן קצר (שני), כי נעצר חשוד לאחר חקירה מעמיקה.

כזכור וכפי שדווח בהרחבה ב'כיכר השבת', האירוע התרחש אמש, מעט לאחר השעה 11:00, בבית הזיקוק באזור התעשייה בעיר הדרומית אשדוד. באירוע נקבע מותן של שתיים. נהרגו שתי נשים באסון, ניצן גוייכמן, מהנדסת כימיה תושבת אשדוד בת 39 ואימא לשלושה ילדים.

אירינה רדצ'וק היא העובדת השנייה שנספתה בבית הזיקוק באשדוד. רדצ'וק בת 52, נשואה ואם לבת, עבדה כבוחנת מעבדה בבית הזיקוק החל משנת 2018.

לפי החשד, שתי הנשים לבשו חליפת מגן אטומה כנדרש, אך ככל הנראה תקלה בחמצן גרמה לאיבוד ההכרה שלהן. המשטרה פתחה בחקירה. על פי גורמים במשטרה, אין ממצא ממשי שמצביע על כיוון פלילי ובטח שלא ביטחוני.

היום המשטרה מעדכנת כי עצרה ביממה האחרונה לחקירה חשוד, שותף בחברה המספקת בלוני חמצן למקום.

יצוין, כי עם קבלת הדיווח על האירוע הקשה נפתחה חקירה מקיפה ומעמיקה. במסגרת החקירה מבוצעות פעולות רבות, ובהן גביית עדויות מגורמים רלוונטיים, איסוף ממצאים וחוות דעת מקצועיות.

מדובר בחקירה מורכבת, המצריכה בחינה מדוקדקת של כלל הנתונים בטרם קבלת החלטות בדבר צעדים פליליים. עם התקדמות החקירה ובהתאם לממצאיה יינקטו הצעדים הנדרשים על פי דין.

"מחר צפויה המשטרה להגיש בקשה להארכת מעצרו של החשוד", כך מסרה הערב דוברות המשטרה.