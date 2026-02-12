יממה לאחר האסון, היום (חמישי) הותר לפרסום כי אירינה רדצ'וק היא העובדת השנייה שנספתה בבית הזיקוק באשדוד. רדצ'וק בת 52, נשואה ואם לבת, עבדה כבוחנת מעבדה בבית הזיקוק החל משנת 2018. אמש פורסם שמה של העובדת הראשונה שנהרגה - ניצן גוייכמן, מהנדסת כימיה תושבת אשדוד בת 39 ואימא לשלושה ילדים.

האירוע התרחש אמש, מעט לאחר השעה 11:00, כפי שדווח בכיכר השבת, בבית הזיקוק באזור התעשייה בעיר הדרומית אשדוד. באירוע נקבע מותן של השתיים.

לפי החשד, שתי הנשים לבשו חליפת מגן אטומה כנדרש, אך ככל הנראה תקלה בחמצן גרמה לאיבוד ההכרה שלהן. המשטרה פתחה בחקירה. על פי גורמים במשטרה, אין ממצא ממשי שמצביע על כיוון פלילי ובטח שלא ביטחוני.

פראמדיקית מד"א הילה ביזאווי וחובש מד"א שמחה חסיד סיפרו: "קיבלנו דיווח על 2 נשים שאיבדו את הכרתם במפעל בסמוך לאשדוד, הגענו למקום במהירות וראינו 2 נשים כבנות 50 שהן מחוסרות הכרה ללא דופק ונשימה, ביצענו פעולות החייאה ממושכות שכללו עיסויים הנשמות ומתן תרופות שבסופן לא נותר לנו אלא לקבוע את מותם במקום".

מהמשרד להגנת הסביבה נמסר: "בעקבות דיווח שהתקבל על אירוע חומרים מסוכנים באזור אשדוד, שבו נפגעו שתי עובדות משאיפת חומר מסוכן, המשרד להגנת הסביבה בוחן את נסיבות האירוע. עם קבלת הדיווח יצאו למקום כונני המשרד להגנת הסביבה ופועלים בשטח לצד כוחות החירום, לביצוע ניטור ובקרה סביבתית. המשרד ממשיך לעקוב אחר ההתפתחויות ויעדכן ככל שיידרש".

בינואר שנת 2013, התרחש בבית הזיקוק באשדוד מקרה דומה, בו שני עובדי המקום מיכאל בליאכוב ומשה טל בשנות השלושים לחייהם, קיפחו את חייהם לאחר ששאפו מימן גופריתי, כאשר תיקנו תקלה בלי הציוד התקני.