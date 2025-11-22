ראש ישיבת פוניבז' הגר"ש מרקוביץ', קרא את המגילה בהיכל הישיבה, כאשר לאחר הקריאה בלילה נערך סדר לימוד מרכזי בהיכל הישיבה. ביום פורים עלו אלפי תלמידי ובוגרי הישיבה למעונו - ברחוב בן זכאי 30 - לברכה ולישועה | צפו בתיעוד (עולם הישיבות)
בשיחה שמסר לתלמידים, הבטיח ראש ישיבת פוניבז' של פלג המחבלים כי העצורים בכלא 4 בשל אי התייצבות בלשכת הגיוס, "יזכו לשמוע שיחה תורנית מהמשיח". לדבריו: "מי שמקריב מעצמו וסובל עבור לימוד התורה - שכרו גדול לאין ערוך ממי שהלימוד אצלו מגיע בנקל". הסכם השלום נשמר גם בסופ"ש (חרדים, ארץ)
ימים ספורים לאחר הדיווח כאן ב'כיכר השבת', הגיע ביום שני הגאון רבי חיים ירוחם גינזבורג לארץ, לרגל מינויו לר"מ בישיבת פוניבז´ של הגר"ש מרקוביץ ● הגר"ח גינזבורג ביקר בבתיהם של גדולי ישראל וקיבל את ברכתם למינוי החדש ● בשעות הצהריים נערך טקס בישיבה קבלת פנים
לאחר ביטול פסק הבוררות וקבלת בוררותו של השופט יעקב טירקל, מסתמן כי בחג שבועות הקרוב, יצא לפועל מינוי חדש בישיבת פוניבז´ של הגר"ש מרקוביץ ● הרב חיים גינזבורג, ראש כולל בישיבת לייקווד, יהיה למשגיח בישיבה וימסור מדי שבוע חבורה לבחורים ● קיבל את ברכת הגרי"ש אלישיב (חרדים)