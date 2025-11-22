על רקע פסק הבוררות הדרמטי שניתן בעניין גבעת ישיבת פוניב'ז, אירוע שהשפיע על אלפי תלמידי עולם התורה, התרחשה ערב שבת מחווה מרגשת ויוצאת דופן:

חבורת תלמידים חשובים מבני הקיבוץ עלתה למעונו של ראש הישיבה, הגאון רבי שמואל מרקוביץ' והגישה למורם ורבם מנחת הערכה מרשימה ויוקרתית.

התחייבות חתומה להגברת התורה

קבלה חתומה על ידי בני הוועד, שבה הם מקבלים על עצמם להגביר את קול לימוד התורה בהיכל הישיבה.

עיקר ההתחייבות היא לסיים את מסכת בבא בתרא, הנלמדת בימים אלו בישיבה, וזאת לזכות המשך קיומה ועתידה של הישיבה הקדושה.

ראש הישיבה, שהתרגש עמוקות מהמחווה המבטאת נאמנות והיקשרות לדרך התורה, נשא בפני התלמידים דברי חיזוק ואמונה קצרים בענייני השעה. האירוע מבטא את אחדות השורות ואת הנחישות של ה'קיבוץ' להמשיך להגביר את לימוד התורה כמענה רוחני לאתגרים העומדים בפני הישיבה.