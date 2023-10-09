ה־SC40 היא מכונית חד־פעמית שנוצרה במסגרת פרויקט ה־Special Projects של פרארי, ומבוססת על ה־296 GTB | עם מנוע V6 כפול טורבו, עיצוב חד ומחוספס בהשראת ה־F40, ורמות גימור של פעם מעורבבות בטכנולוגיה עכשווית - מחווה שמחברת את מורשת העבר עם ההווה של הספורט המוטורי (רכב)
כשקריאות "כל הכבוד לבנט" ו-"מוות לרוצחים" מלוות אותם, הועברו הערב 26 מחבלים לעזה ולגדה המערבית, זאת כחלק ממחווה ישראלית לרגל חידוש שיחות המשא ומתן המדיני לשלום. המחבלים הוצאו מכלא איילון בו רוכזו - ברכבים אטומים, במטרה למנוע תמונות ניצחון במהלך ביצוע העברתם לעזה ולגדה (חדשות, בארץ)