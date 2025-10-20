ה־SC40 ( צילום: פרארי )

פרארי הציגה דגם ייחודי בשם SC40 - דגם חד־פעמי שנועד לחלוק כבוד ל־F40 האגדית מ־1987, אחת המכוניות האחרונות שאושרו על ידי אנזו פרארי עצמו. כמו כל יצירות ה־Special Projects של היצרן מאיטליה, גם כאן מדובר ביצירה פרטית לחלוטין שנבנתה עבור לקוח בודד על בסיס דגמי הייצור של פרארי.

ה־SC40 מבוססת על השלדה והטכנולוגיה של ה־296 GTB, כלומר היא כוללת מנוע V6 טורבו בנפח 3.0 ליטר, מערכת היברידית עם הנעה אחורית, והספק מאסיבי של 819 כוחות סוס - די כדי להאיץ מ־0 ל־100 קמ"ש בתוך 2.9 שניות בלבד.

לצד כוח ההנעה המרשים, מי שהופקד על העיצוב הוא מנהל העיצוב הראשי של פרארי, פלאביו מנצוני, שהנחה את צוותו ליצור מרכב המאופיין בקווים חדים, זוויות בולטות ונפחים "שריריים" השואבים השראה מהשפה התעשייתית החשופה של ה־F40. לפי פרארי, המטרה לא הייתה ליצור העתק ישיר, אלא דגם בעל נוכחות וזהות עצמית ברורה. המראה הכללי אכן מהדהד את ה־F40: החזית נמוכה ומאורכת, הכנף האחורית קבועה ודרמטית, והפתח המרכזי בחזית משתרע לרוחב הפגוש - סימן ההיכר שקיבל כאן פרשנות מחודשת. גם הפתחים בצדי המרכב נראים כהתכתבות ישירה עם המקור, כשהמנוע מוצג תחת לוחות לקסן מעושנים - בדיוק כפי שה־F40 הציגה את מנוע ה־V8 שלה.

בתא הנוסעים, פרארי החזירה לשימוש את חומר הקוולאר ששימש בעבר את ה־F40, כשהיא משלבת אותו ברצפה, מאחורי המושבים ובאזור הדוושות. סביבת הנהג משלבת אלמנטים קלאסיים עם חומרים עכשוויים דוגמת אלקנטרה, והכול עטוף בגוון לבן מיוחד - SC40 White - שיוצר במיוחד עבור הדגם.

“שם המכונית נועד להעניק כבוד ל־F40 האגדית”, נמסר מפרארי. “ה־SC40 שואבת את השראתה מהקווים החדים ומהזוויות המובהקות של קודמתה, אך משלבת אותם עם מעבר חלק בין משטחים ותחושת מודרניות מובהקת”.