הפרארי דייטונה SP3 שנמכרה ( צילום: פרארי )

במכירת ההתרמה שנערכה במהלך שבוע הרכב במונטריי, קליפורניה, נשברה השבוע אחת מההיסטוריות בעולם הרכב: פרארי דייטונה SP3 "טיילור מייד" שנבנתה כיצירה חד פעמית, נמכרה במכירה פומבית בסכום מסחרר של 26 מיליון דולר - פי עשרה ממחירו המקורי של דגם הסדרה. מדובר ברכב ה-600 והאחרון מהסדרה, כזה שאינו היה אמור להיבנות ונוצר במיוחד עבור האירוע.

מדובר בדגם עם עיצוב ייחודי: חצי מגוף הרכב צבוע בצהוב Giallo Modena וחצי חשוף בקרבון שחור, כאשר לראשונה מוטבע לוגו פרארי בצהוב לכל אורך הרכב. הפנים משולבים בבד חדשני ממוחזר שעשוי מצמיגים ישנים, ובדשבורד נעשה שימוש בקרבון שנלקח ממכוניות הפורמולה 1 של פרארי. לוחית ייחודית בפנים הרכב מסמנת אותו כ-599+1 - 'ההוט טיקט' האחרון והיקר ביותר של הדגם.

פנים הרכב ( צילום: פרארי )

כל הכנסות המכירה יתרמו לקרן הצדקה של פרארי לטובת יוזמות חינוכיות ברחבי העולם, ובפרט לשיקום בית הספר Aveson Charter School בעיר אלטדנה, קליפורניה, שנפגע קשות משריפה השנה. בכך הפך הדגם לא רק לסמל יוקרה נדיר, אלא גם לאחד ממובילי המגמה הפילנתרופית בענף היוקרתי.

האחראי לעיצוב המהפכני, פלביו מנצוני, אמר לאחר המכירה: “אני חסר מילים” - סיכום הולם למעמד בו מכונית מודרנית הצליחה להיכנס לרשימת עשרת הרכבים היקרים שנמכרו אי פעם במכרז, כאשר שאר הרשימה נשלטת בידי רכבי אספנות וינטג’.