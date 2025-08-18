הרובוט נופל בריצת 1500 מטר ( צילום: לפי סעיף 27 א' )

בבייג׳ינג נפתח בסוף השבוע שעבר אירוע יוצא דופן: שלושה ימים של תחרויות ספורט לרובוטים בדמות אדם. 280 נבחרות מ-16 מדינות התכנסו כדי להציג את החידושים האחרונים בתחום הבינה המלאכותית והאוטומציה.

רובוטים רצו במסלול, שיחקו טניס שולחן, ובין לבין התמודדו עם משימות יומיומיות כמו מיון תרופות, טיפול בחומרים ושירותי ניקיון. המשחקים משכו משתתפים ממדינות כמו ארצות הברית, גרמניה וברזיל. מרבית הקבוצות ייצגו אוניברסיטאות, ואחרות הגיעו מחברות טכנולוגיה, בהן Unitree ו־Fourier Intelligence הסיניות. גם חברות מקומיות סיפקו את רוב הדגמים המתחרים. מקס פולטר, חבר קבוצת הכדורגל הרובוטית של אוניברסיטת לייפציג, סיפר כי התחרות היא גם מעבדה חיה: ״באנו לשחק וגם לנצח, אבל לא פחות חשוב לנו הניסוי. כאן אפשר לנסות רעיונות, ואם הם נכשלים – מפסידים משחק ולא מיליוני דולרים״.

והיו גם תקלות לא צפויות ( צילום: לפי סעיף 27א )

הקהל, ששילם בין 128 ל-580 יואן עבור כרטיס, לא התאכזב. על כר הדשא נראו לא אחת ארבעה רובוטים מתנגשים ונערמים זה על זה, ובמרוץ ל-1500 מטר אחד המתחרים קרס לפתע תוך כדי ריצה, למרבה הפתעת הצופים. מחיאות כפיים ליוו כל רובוט שהצליח לקום בכוחות עצמו בלי עזרה אנושית.

לדברי המארגנים, מעבר להיבט הבידורי, התחרויות מספקות נתונים חשובים שיכולים לשמש לפיתוח יישומים תעשייתיים. כך למשל משחקי הכדורגל נחשבים לאימון מצוין לשיפור תיאום ותיאום-על בין יחידות רובוטיות, מיומנות החיונית בעבודת פס ייצור.

העניין הציבורי ברובוטיקה בסין הולך ותופס תאוצה. בשנה האחרונה הושקו במדינה מרתון רובוטים ראשון מסוגו, כנס בינלאומי בתחום וחנויות קמעונאיות ייעודיות. ההשקעות הענקיות נועדו להתמודד עם האוכלוסייה המזדקנת, אך גם עם התחרות הטכנולוגית הגוברת מול ארצות הברית.