ג'נסיס מפתיעה את עולם הרכב: סופרקאר חדש בדרך לייצור

ג'נסיס, שנחשבה עד היום למותג יוקרה מאופק המתמקד בסדאנים מעוצבים ורכבי SUV אלגנטיים, ביצעה השבוע מהלך דרמטי שמסעיר את עולם הרכב. במסגרת השקת חטיבת הביצועים החדשה שלה, Magma, הציגה החברה לראשונה את דגם הקונספט Magma GT - מכונית-על דו-מושבית, נמוכה ורחבה, שמותחת קו ברור בין עבר של עידון לעתיד של ביצועים טהורים. זהו הדגם שאמור להפוך ל-halo car של המותג: מכונית שמייצגת את חזון הביצועים שלו, ומסמנת את הכניסה הרשמית של ג'נסיס לשוק הסופרקארים.

בלב המכונית נמצא מנוע V8 טווין-טורבו בנפח 3.2 ליטר, יחידת כוח שפותחה במקור למכונית המרוצים GMR-001 של ג'נסיס, המתוכננת להתחרות במרוצי סיבולת בינלאומיים ולכוון גם לקטגוריות כמו GT3. המנוע הזה, כך לפי ההערכות, יוכל לעבור התאמות ליישום בכביש תוך שמירה על מאפייני ביצועים גבוהים. עצם העובדה שהחברה אינה מסתמכת על פתרונות חשמליים או היברידיים בלבד, אלא משיקה מנוע בעירה פנימית חדש בתקופה שבה רוב התעשייה צועדת לכיוון חשמול מלא, מעידה על גישה ייחודית ואפילו נועזת. העיצוב החיצוני של ה-Magma GT מבהיר מיד שמדובר בחיה מסוג חדש לגמרי. צללית נמוכה, מכסה מנוע מאורך, כנפיים רחבות ודלתות נפתחות כלפי מעלה יוצרים נוכחות בלתי מתפשרת. החזית כוללת אלמנטים אווירודינמיים בולטים כמו כנפוני צד ותעלות אוויר עמוקות, בעוד החלק האחורי בנוי בסגנון boat-tail - התעגלות חדה המעניקה מראה אלגנטי אך שרירי. ג'נסיס מתארת את המכונית כמאוזנת, מדויקת ו"קלילה בהרגשה", הדגש ברור: לא רק כוח גולמי, אלא חוויית נהיגה מלאה.

החשיפה הפתאומית של הפרויקט יצרה רעש גדול בתעשייה. עד כה ג'נסיס התמקדו בעיצוב מוקפד, שקט ואיכותי - אך לא בזירה ספורטיבית טהורה, ובוודאי לא בתחום הסופרקארים. כעת נראה שהמותג מתכוון לאתגר את הסטטוס קוו, ואולי אפילו לדרוך על האצבעות של מותגים ותיקים בשוק כמו פרארי, פורשה ומקלארן. הדגם הזה, גם אם יגיע לייצור בכמות מוגבלת בלבד, יסמן לג'נסיס מקום חדש לגמרי על מפת יצרני הרכב.

בינתיים, החברה אינה מפרסמת נתוני הספק, ביצועים או תאריך ייצור רשמי, אך מקורביה מציינים כי הפרויקט איננו תרגיל עיצוב בלבד. ה-Magma GT מתוכנן לשמש בסיס טכנולוגי לדגמי מסלול עתידיים, ולהוביל את חטיבת הביצועים החדשה של ג'נסיס לשנים הבאות. אם התוכנית תבשיל לייצור - ויהיה מדובר במכונית כביש אמיתית - היא עשויה להפוך לאחת ההפתעות הגדולות והשאפתניות של השנים הקרובות.