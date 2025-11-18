כיכר השבת
בנטלי מציגה - הדור החדש של רכב הספורט עם 657 כ״ס ומנוע V8

עם 657 כ״ס ממנוע V8 כפול־מגדשים, הנעה אחורית בלבד, מהלך דרסטי להפחתת משקל וחבילה אווירודינמית אגרסיבית - בנטלי מציגה את גרסת הסופר־ספורט הנדירה שלה, שתיוצר ב-500 יחידות ותסמן חזרה מפתיעה לעולם הביצועים הטהורים ללא מנוע היברידי (רכב)

Bentley Supersports (צילום: יצרן)

היצרנית הבריטית היוקרתית Bentley השיקה באופן רשמי את הדור החדש של הדגם Supersports - והפעם, מדובר בהצהרה ברורה: אין כאן סיוע היברידי, אין הנעה כפולה - רק כוח נטו, והנעה אחורית טהורה.

ה - Supersports החדשה מצוידת במנוע טורבו כפול V8 בנפח 4.0 ליטר שמפיק 657 כוח סוס וכ־81.5 קג"מ של מומנט כוח. למען ההקצנה - ההנעה מופנית אל הגלגלים האחוריים בלבד דרך תיבת הילוכים דו-מצמדת שמרכיבה שמונה מהירויות.

Bentley Supersports (צילום: יצרן)
Bentley Supersports (צילום: יצרן)

הפלוס הגדול: משקל כולל שמוערך כמתחת ל-2,000 ק״ג - הישג מרשים במיוחד עבור דגם בנטלי שמעמיד ביצועים ברמה כזו. יחידת המנוע חוסכת את מערכות ההיבריד וההנעה הכפולה שעל הדגמים הקודמים - מה שמוביל גם לחיסכון במשקל, וגם לחוויית נהיגה “נקייה” יותר.

לשליטה גבוהה – מאד, המערכת כוללת דיפרנציאל מוגבל החלקה אלקטרוני, פס רחב יותר בגלגלים האחוריים (16 מ״מ יותר מהקונטיננטל GT הרגיל) וכן מערכות כוונון מתלים, הגה, צמיגים (Trofeo RS) בלימה (קלאפרים בעשר בוכנות/דיסק 440 מ״מ מלפנים, ארבע-בוכנות/דיסק 410 מ״מ מאחור) - כולם נועדו לאפשר “סיבוב” משמעותי יותר ביחס לדגמים רגילים.

Bentley Supersports (צילום: יצרן)
Bentley Supersports (צילום: יצרן)

גם העיצוב האווירודינמי לא נשארה מאחור: חבילת חיפויי פח, בולמי אוויר מתקדמים, גלגלים יחודיים בקוטר 22 אינץ’, וספוילר אחורי קבוע. כמובן - זו לא מכונית לייצור המוני: הייצור יוגבל ל-500 יחידות בלבד; ניתן יהיה להזמין החל ממרץ 2026, עם אספקה צפויה בתחילת 2027. מחיר טרם פורסם, אך ברור שמדובר בחבילת פרימיום-על.

כל רכב ממוספר - מ-1 עד 500 (צילום: יצרן)
פנים הרכב (צילום: יצרן)

פרשנים מהתחום טוענים כי בנטלי בחרה לצאת כנגד הזרם - כאשר הרוב המכריע של יצרניות העל עוברת למודלים היברידיים או חשמליים, כאן אנו מקבלים מנוע שרירים טהור עם הנעה אחורית. זהו מסר ברור - רגש, ביצועים, איכות ומהירות. וכאמור - משקל מופחת הופך את ה-Supersports לקרוב יותר לחווית ספורט־מהירה, מאשר ליוקרתית בלבד.

