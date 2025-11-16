פיג'ו פוליגון ( צילום: יצרן )

חברת הרכב פיג'ו חושפת את ה-Polygon - קונספט פורץ דרך שמבשר את הדור הבא של מכונית-העל העירונית שלה, ה-208. למרות שהעיצוב הנועז עם דלתות גאלווינג (פאלקון) מרהיבות כנראה לא יגיע בשלמותו אל דגמי הייצור, כבר עתה ברור שמדובר בשלב חדש בתפיסת העתיד של החברה הצרפתית. עיקרי החדשנות מתמקדים במערכת היגוי Steer-by-Wire, שנשלטת על ידי הגה בתצורת "Hypersquare" מלבני, הכולל ארבעה פודים עגולים - פרשנות חדשה ורדיקלית לעמדת הנהג המסורתית ולממשק "i-Cockpit" המזוהה עם פיז'ו. המושג "Steer-by-Wire" מסמן מהפכה אמיתית - ניתוק בין הגלגל להיגוי המכני המסורתי, וחיבור חשמלי ישיר שמאפשר לשנות את יחס ההיגוי בהתאם למהירות הנסיעה, להפחית רעידות ולספק שליטה מדויקת יותר. פיג'ו מתחייבת להביא טכנולוגיה זו לייצור כבר ב-2027, ולהפוך את חוויית הנהיגה לדינמית, מתקדמת ובטוחה יותר.

פיג'ו פוליגון ( צילום: יצרן )

גב הרכב ( צילום: יצרן )

מעבר לכך, פוליגון משמשת מנוף להפגנת חזון העיצוב של פיג'ו בעשור הקרוב: "סטייל חתולי" דינמי מתמיד, חתימת תאורה משולשת אופיינית בעזרת מיקרו-לד חדשניים, ותא נוסעים הבנוי מחומרים ממוחזרים עם פוקוס על מספר חלקים מופחת, מסכי מידע ענקיים במקומות בלתי צפויים (כולל חיפוי שמשה קדמית דיגיטלי), ומושבים עתידניים שלא רואים בכל יום. החברה מדברת על רצון לייצר חיבור רגשי בין נהג, טכנולוגיה וסביבה - תפיסה שמבדלת אותה בעולם הרכב העתידי מיתר החברות שלאו דווקא מישרות קו עם תפיסה זו.

פיג'ו פוליגון ( צילום: יצרן )

פנים הרכב עם ההגה החדשני ( צילום: יצרן )

הפוליגון מהווה "שדה ניסויים דינמי" עבור שלל טכנולוגיות שישולבו בדגמים של פיג'ו במהלך השנים הקרובות - מהיגוי חדשני והנדסת חומרים ועד לשילוב גרפיקות דינמיות במערכות התאורה. האם כל החזון הזה יגיע באמת לכביש העירוני, ואולי אפילו לגרסה עתידית של 208GTI ספורטיבית? רק הזמן יגיד, אבל ברור שפיז'ו פתחה דף חדש ומלא דמיון בתעשיית הרכב הצרפתית.