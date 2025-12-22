אם חשבתם שמרצדס G-Class הוא המילה האחרונה בשילוב שבין יכולת שטח ליוקרה, תחשבו שוב. חטיבת המשאיות המיוחדות של מרצדס (Mercedes-Benz Special Trucks), בשיתוף פעולה עם סדנת השיפורים הגרמנית Hellgeth Engineering, חשפה לאחרונה יצירה מוטורית יוצאת דופן: גרסת "אולטרה-יוקרה" למשאית העבירות האייקונית, ה-Unimog.

הפרויקט החדש נועד לחגוג את מורשת 80 השנים של המותג, אך הוא עושה זאת על ידי שבירת כל המוסכמות. במקום כלי עבודה ספרטני שנועד רק להשגת מטרות, המהנדסים יצרו רכב פנאי קיצוני, המיועד ללקוחות שרוצים לחצות מדבריות או קרחונים מבלי לוותר על פינוקים של מחלקה ראשונה לאורך כל הדרך.

הלב הפועם: שדרוג כוח משמעותי

השינוי המהותי ביותר ב-Unimog היוקרתי (המבוסס על שלדת ה-U 4023) מסתתר מתחת למכסה המנוע. במקום מנוע ה-5.1 ליטר (4 צילינדרים) הסטנדרטי, הצליחו המהנדסים לדחוס פנימה את מנוע ה-OM 936: מפלצת דיזל בנפח 7.7 ליטר עם 6 צילינדרים בטור.

התוצאה היא הספק של כ-300 כוחות סוס ומומנט אדיר של למעלה מ-120 קג"מ (כ-885 עד 1033 lb-ft לפי מקורות שונים). הכוח הזה מאפשר למשאית הכבדה לא רק לגרור "את הירח ממסלולו", כפי שתואר בהומור באחד הדיווחים, אלא גם לשייט בנוחות רבה יותר בכבישים מהירים בדרך אל השטח.