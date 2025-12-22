אם חשבתם שמרצדס G-Class הוא המילה האחרונה בשילוב שבין יכולת שטח ליוקרה, תחשבו שוב. חטיבת המשאיות המיוחדות של מרצדס (Mercedes-Benz Special Trucks), בשיתוף פעולה עם סדנת השיפורים הגרמנית Hellgeth Engineering, חשפה לאחרונה יצירה מוטורית יוצאת דופן: גרסת "אולטרה-יוקרה" למשאית העבירות האייקונית, ה-Unimog.
הפרויקט החדש נועד לחגוג את מורשת 80 השנים של המותג, אך הוא עושה זאת על ידי שבירת כל המוסכמות. במקום כלי עבודה ספרטני שנועד רק להשגת מטרות, המהנדסים יצרו רכב פנאי קיצוני, המיועד ללקוחות שרוצים לחצות מדבריות או קרחונים מבלי לוותר על פינוקים של מחלקה ראשונה לאורך כל הדרך.
הלב הפועם: שדרוג כוח משמעותי
השינוי המהותי ביותר ב-Unimog היוקרתי (המבוסס על שלדת ה-U 4023) מסתתר מתחת למכסה המנוע. במקום מנוע ה-5.1 ליטר (4 צילינדרים) הסטנדרטי, הצליחו המהנדסים לדחוס פנימה את מנוע ה-OM 936: מפלצת דיזל בנפח 7.7 ליטר עם 6 צילינדרים בטור.
התוצאה היא הספק של כ-300 כוחות סוס ומומנט אדיר של למעלה מ-120 קג"מ (כ-885 עד 1033 lb-ft לפי מקורות שונים). הכוח הזה מאפשר למשאית הכבדה לא רק לגרור "את הירח ממסלולו", כפי שתואר בהומור באחד הדיווחים, אלא גם לשייט בנוחות רבה יותר בכבישים מהירים בדרך אל השטח.
תא נוסעים בסגנון מחלקה ראשונה
בניגוד לדימוי הצבאי הקשוח, פנים הרכב עבר מהפך מוחלט. תא הנוסעים הכפול (Double Cab), המכיל ארבעה מושבים, צופה כולו בעור איכותי בתפירה בעיצוב יהלומים - החל מהמושבים, דרך דיפוני הדלתות ועד לתקרה. הרכב צויד בתאורת אווירה (Ambient Lighting) ובמערכת מיזוג עוצמתית המבטיחה "נוחות ממוזגת בכל מקום על הפלנטה".
שדרוג טכנולוגי בולט נוסף הוא מערכת ה-MirrorCam. מראות הצד הענקיות והמגושמות הוחלפו במצלמות דיגיטליות ובמסכים בתוך הקבינה, מה שמשפר את שדה הראייה ומקנה לרכב מראה מודרני ונקי יותר.
עֲבִירוּת ללא פשרות
למרות הפינוקים, מדובר עדיין ב-Unimog טהור. הרכב שומר על הסרנים הפורטליים (Portal Axles) המפורסמים, המעניקים מרווח גחון עצום, ועל מערכת הנעה כפולה עם נעילות דיפרנציאל מלאות. הוא מצויד בחישוקי Beadlock מאלומיניום בקוטר 20 אינץ', המאפשרים נסיעה בלחץ אוויר נמוך במיוחד בדיונות או בבוץ טובעני.
עיצוב החוץ קיבל נגיעות מעולם ה-SUV, עם צביעה באפור-מט, פגושים מעוצבים ויחידות תאורת LED מתקדמות, המשלבות בין מראה קרבי לאלגנטיות הייטקיסטית.
האם נראה אותו על הכביש?
נכון לעכשיו, הדגם מוגדר כרכב תצוגה (Show Car) שנועד להפגין את יכולות ההתאמה האישית של מרצדס ו-Hellgeth. עם זאת, שוק רכבי המסעות היוקרתיים (Overlanding) נמצא בפריחה חסרת תקדים. מחיר של Unimog בסיסי מתחיל באזור ה-250,000 אירו, וגרסאות משופרות מלאות של Hellgeth (כמו דגמי ה-TenereX) חוצות בקלות את רף חצי מיליון האירו. לאור הביקוש הגובר מצד לקוחות באמירויות, בארה"ב ובאסיה, לא מן הנמנע שנראה גרסאות דומות מיוצרות בהזמנה אישית בקרוב.
כפי שסיכם זאת אחד המבקרים: "לנהוג ב-G-Class זה כמו להסתובב עם כלב גדול. לנהוג ב-Unimog הזה, זה כמו לטייל ברחוב עם דוב מאולף".
