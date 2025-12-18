דובר צה"ל מודיע היום (חמישי) על אירוע חריג, במסגרתו מספר אזרחים ישראלים הצליחו להסתנן לעזה והוחזרו על ידי הכוחות.

בהודעה תיאר דובר צה"ל כי "לפני זמן קצר, מספר אזרחים ישראלים חצו את הגבול משטח ישראל לרצועת עזה".

צה"ל הדגיש בהודעתו כי האזרחים היו במעקב מתמיד של תצפיות צה"ל. כוחות צה"ל שהיו במרחב קפצו לנקודה והחזירו אותם לשטח הארץ.

בהמשך, עשרות אזרחים ישראלים ניסו לחצות את גדר המערכת בנקודה נוספת. מספר אזרחים פרצו את המחסום וחצו למרחב המכשול החוצץ בין שטח ישראל לרצועת עזה. כוחות צה"ל ומשטרה קפצו לנקודה ומנעו את חצייתם לשטח רצועת עזה.

"צה״ל מדגיש כי כל כניסה למרחב לחימה אסורה, מסכנת את האזרחים ומפריעה לפעילות כוחות צה"ל במרחב."

מתנועת נחלה נמסר: "אנשי תנועת נחלה הגיעו הבוקר ל"חורובת כפר דרום" הניפו דגל ישראל וקראו להתיישבות במקום. דניאלה וייס, יו״ר תנועת נחלה, אמרה ״דווקא בימים האלה צריך לומר בקול ברור את מה שברור מאליו עזה שייכת לעם ישראל. וחייבים כבר עכשיו להתחיל ולהתיישב בעזה".

יצוין כי באורח חריג, כך נראה מהתמונה שפרסמה 'נחלה', הצליחו האזרחים להגיע באמצעות רכביהם על משפחותיהם לרצועת עזה.