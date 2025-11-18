מסכי ענק לאורך הדשבורד ומראה פנים יוקרתי ( צילום: יצרן )

מרצדס הצליחה להפתיע. בזמן שמרבית היצרנים מדברים על מינימליזם, ה-GLB החדשה מציגה דווקא את אחד מסידורי המסכים המרשימים בתעשייה. ככה זה כשדשבורד שלם הופך לפאנל דיגיטלי מואר שמלווה אותך מרגע ההתנעה ועד הכניסה לחניה. וזה רק חלק ממה שמרצדס חשפה בהצצה הראשונה לדגם.

מסך שמכסה כמעט את כל התא הכוכבת של תא הנוסעים היא ללא ספק אופציית ה-Hyperscreen. מדובר במסך רחב שמשתרע לכל רוחב הדשבורד, במראה צף ומינימליסטי, ויוצר תחושה שהרכב מגיע מתוך סרט מדע בדיוני. למרות הדיגיטליות, מרצדס בחרה להשאיר כמה כפתורים פיזיים חיוניים, כדי לא להעמיס על הנהג תפעול דרך המגע בלבד. בנוסף אפשר לראות פתחי אוורור עגולים גדולים בצדדים, שממשיכים את הסגנון המוכר של המותג. ה-GLB החדשה מגיעה כסטנדרט עם גג פנורמי גדול במיוחד. אחת האופציות היותר מעניינות היא האפשרות להפוך את הזכוכית מבהירה לכהה במגע אחד, כדי ליצור פרטיות או להפחית חימום מהשמש. היצרן מבטיח גם יותר מרחב לראש ולכתפיים, וכן שיפור ניכר בגישה לשורת המושבים השלישית.

חוויה טכנולוגית מקיפה ( צילום: מרצדס )

גג ההופך לכהה בלחיצת כפתור ( צילום: מרצדס )

שבעה מושבים או חמישה, לבחירת הלקוח

הדגם החדש ימשיך להיות מוצע בשתי גרסאות: חמישה מושבים למשפחות קטנות או כאלה שזקוקות לתא מטען גדול, ושבעה מושבים למי שמחפש גמישות ומקום לילדים וחברים. הגישה לשורה השלישית הוגדרה כקלת משקל יותר מקודם, מה שמעיד על שינויים חכמים במבנה הדלתות והמושבים.

גם בגרסת 7 מושבים ( צילום: יצרן )

מקומות ישיבה מרווחים ( צילום: יצרן )

טכנולוגיה שמביטה בך חזרה

מעבר למסכים, ה-GLB מציגה יכולות נהג מתקדמות במיוחד:

עוזרת וירטואלית עם אווטרים דיגיטליים שמגיבים רגשית.

מערכת שמנטרת תנועות עיניים, עייפות, ופוקוס של הנהג, כולל זיהוי הרחבת אישונים כדי להבין את רמת הערנות.

מערך חיישנים ורדאר מתקדם שמכוון לשיפור בבטיחות ובנוחות בנהיגה.

הטכנולוגיות האלו מציבות את הדגם באזור שמתחיל לגעת בעתיד של רכבים חכמים באמת, ולא רק רכבים עם מסכים גדולים.

עיצוב חיצוני שעוד מסתתר

מרצדס שחררה רק תמונות מבחני חורף מכוסות לצורך הסוואה, אבל ניתן להבחין בקווים ישרים ונקיים יותר, תאורה מעודכנת וגריל קדמי רחב. את כל המפרט החיצוני המלא נראה ב-8 בדצמבר כשהדגם ייחשף רשמית.

הרכב במבחני חורף - הדרך של מרצדס לייצר באזז ( צילום: יצרן )

ה-GLB החדשה מסמנת את הכיוון שאליו מרצדס הולכת: חוויה טכנולוגית מקיפה שמשתלבת עם פרקטיות יומיומית של SUV משפחתי. עם מסך דשבורד עצום, גג מתחלף בלחיצה, שדרוג מרחב הפנים וטכנולוגיות בטיחות שמרגישות עתידניות, ה-GLB מתכוננת להפוך לאחד הדגמים המדוברים של 2026.