מכסה מנוע מהארוכים בעולם ( צילום: יצרן )

יש מכוניות נדירות, יש מכוניות מוזרות, ויש את The Beast –-יצירה מכאנית יוצאת דופן שחוצה בביטחון את הגבול שבין רכב למטוס. הרכב נבנה על ידי ג'ון דוד (John Dodd) בשנות ה-70 כפרויקט חלוצי שנועד לשלב מנוע של מטוס קרב בתוך מכונית כביש. לאחר שריפה שגרמה להשמדת הגרסה הראשונה בשנת 1972, דוד בנה מחדש את היצירה שכיום מוכרת בכל העולם כמכונית בעלת אחד המנועים הגדולים שהורכבו אי פעם ברכב פרטי.

מנוע שמגיע מהשמיים בלב ה-Beast פועם מנוע Rolls-Royce Merlin - מנוע אגדי בנפח 27 ליטר, שתוכנן במקור למטוסי ספיטפייר ולנקסטר במלחמת העולם השנייה. המנוע הענק, בעל 12 צילינדרים בשורת V, היה אחד מסמלי העליונות האווירית הבריטית, והוא מעניק לרכב צליל, כוח ואופי שאין לשום מכונית מודרנית. השילוב בין הטכנולוגיה האווירית והשלדה הכבישית מייצר מראה בלתי נשכח: חזית ארוכה, מכסה מנוע עצום, ומערכת פליטה שמזכירה יותר מטוס מאשר רכב אספנות.

מנוע של מטוס קרב - "החיה" ( צילום: יצרן )

קריירת מכירות סוערת

במכירה קודמת נמכר הרכב תמורת 72,500 ליש"ט. כעת הוא חוזר למכירה פומבית אצל Historics Auctioneers, שתתקיים במרכז Mercedes-Benz World ב-29 בנובמבר, עם הערכת מחיר שנעה בין 75 ל-100 אלף ליש"ט. עבור אספן נועז וחובב קיצוניות הנדסית, מדובר במחיר נגיש יחסית ביחס לסיפור ולאייקוניות שהרכב נושא איתו.

שדרוגים עדכניים ושינוי מפתיע בחזית

הבעלים הנוכחי השקיע בשיקום ושיפור הרכב: תא הנוסעים חודש ברמה גבוהה, הצבע החיצוני עודכן לגוון אפור דו-טוני, ובתחתיתו עוד אפשר לזהות את הצהוב המקורי ששייך לעיצוב של דוד. שדרוג נוסף מעניין קשור לחזית - לאחר עימות משפטי היסטורי מול חברת Rolls-Royce בשנות ה-80, הוסר סמל היצרן והוחלף באותיות שמייצגות את שמו של הבונה. גם זה הפך לחלק מהאגדה שמקיפה את הרכב.

מנוע של מטוס קרב - "החיה" ( צילום: יצרן )

פנים הרכב באיזור מושב הנהג ( צילום: יצרן )

סיפור הנדסי שלא יחזור על עצמו

הרעיון לקחת מנוע של מטוס קרב מהמאה הקודמת ולהשתיל אותו ברכב כביש חורג מכל נורמה מקובלת. זהו מיזם שלא היה מקבל אישור ייצור בעידן המודרני, לא מבחינה רגולטורית ולא מבחינת היתכנות. דווקא משום כך, ה-Beast הפך לאוצר תרבותי ולפריט אספנות שאין שני לו. הוא מגלם את רוח היצירה החופשית של המהנדסים העצמאיים של פעם - אנשים שניסו, טעו, בנו מחדש ולא חששו לשלב עולמות.

זהו לא רכב לאספן שמחפש אלגנטיות קלאסית או נסיעה רגועה. זהו רכב למי שמעריך היסטוריה, כריזמה מכאנית ואומץ טכני. עבור רבים, הוא אינו רק אמצעי תחבורה אלא פסל נע - כזה שמספר סיפור על עידן שבו הכל היה אפשרי.