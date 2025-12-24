כיכר השבת
"חשבו שזו רעידת אדמה"

אחרי 200 שנה: תעלה בבריטניה התרוקנה ממים - הספינות שקעו לתחתית

אירוע לא שגרתי התרחש בימים האחרונים בבריטניה, כאשר תעלת מים בת מאתיים שנה התרוקנה לחלוטין ממימיה - בעוד ספינות שטות בתוכה | בעקבות התקרית הוצפו שטחים חקלאיים מסביב לאזור - הספינות הוטחו לקרקעית | "זה נס שלא היו אנשים בסמוך", אמר מפקד הכיבוי (בעולם)

התעלה שקרסה (צילום: לפי סעיף 27א)

מבצע חילוץ נרחב הסתיים ללא נפגעים בנפש בעיירה וויטצ'רץ' שבאנגליה, לאחר שדופן בתעלת לאנגולן קרסה במפתיע, מה שרוקן תעלה בת 200 שנה ממימיה.

לתוך השקע שנפער נשאבו שתי סירות שהיו במקום, בעוד מים רבים זורמים מהתעלה ומציפים את השטחים הסמוכים. כוחות ההצלה שהוזעקו למקום חילצו 15 בני אדם ששהו בסביבת האירוע.

הדיווח הראשוני על האירוע התקבל במוקד הכיבוי וההצלה בשעה 04:20 לפנות בוקר, ביום שני האחרון.

למעלה מ-50 כבאים פעלו בזירה כדי להשתלט על זרם המים ולמנוע נזקים נוספים לרשת התעלות האזורית. מפקד בשירותי הכיבוי, סקוט הרפורד, ציין כי מדובר באירוע שיכול היה להסתיים באסון כבד. "מזל גדול מאוד שאיש לא נפגע", אמר הרפורד והוסיף כי "השבילים משני הצדדים משמשים באופן קבוע את הקהילה, כך שזה מזל גדול מאוד שלא היה שם איש באותו רגע, מטייל עם כלב או הולך לאורך השביל".

שכנים המתגוררים באזור דיווחו על רעש עצום שנשמע. "בהתחלה חשבנו שזו רעידת אדמה", הם העידו.

התשתית שהתמוטטה היא מבנה מלאכותי שהחזיק מעמד ותמך במי התעלה במשך קרוב ל-200 שנה. נכון לעכשיו, הסיבה לקריסה הפתאומית עדיין אינה ידועה. כדי למנוע הצפות נוספות ולשמור על יציבות התעלות הסמוכות, הקימו הצוותים מחסום זמני במקום הפריצה. המשטרה המקומית קראה לציבור להתרחק מהאזור עד להשבת המצב לקדמותו.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר