מבצע חילוץ נרחב הסתיים ללא נפגעים בנפש בעיירה וויטצ'רץ' שבאנגליה, לאחר שדופן בתעלת לאנגולן קרסה במפתיע, מה שרוקן תעלה בת 200 שנה ממימיה.

לתוך השקע שנפער נשאבו שתי סירות שהיו במקום, בעוד מים רבים זורמים מהתעלה ומציפים את השטחים הסמוכים. כוחות ההצלה שהוזעקו למקום חילצו 15 בני אדם ששהו בסביבת האירוע.

הדיווח הראשוני על האירוע התקבל במוקד הכיבוי וההצלה בשעה 04:20 לפנות בוקר, ביום שני האחרון.

למעלה מ-50 כבאים פעלו בזירה כדי להשתלט על זרם המים ולמנוע נזקים נוספים לרשת התעלות האזורית. מפקד בשירותי הכיבוי, סקוט הרפורד, ציין כי מדובר באירוע שיכול היה להסתיים באסון כבד. "מזל גדול מאוד שאיש לא נפגע", אמר הרפורד והוסיף כי "השבילים משני הצדדים משמשים באופן קבוע את הקהילה, כך שזה מזל גדול מאוד שלא היה שם איש באותו רגע, מטייל עם כלב או הולך לאורך השביל".

שכנים המתגוררים באזור דיווחו על רעש עצום שנשמע. "בהתחלה חשבנו שזו רעידת אדמה", הם העידו.

התשתית שהתמוטטה היא מבנה מלאכותי שהחזיק מעמד ותמך במי התעלה במשך קרוב ל-200 שנה. נכון לעכשיו, הסיבה לקריסה הפתאומית עדיין אינה ידועה. כדי למנוע הצפות נוספות ולשמור על יציבות התעלות הסמוכות, הקימו הצוותים מחסום זמני במקום הפריצה. המשטרה המקומית קראה לציבור להתרחק מהאזור עד להשבת המצב לקדמותו.