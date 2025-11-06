מנוע בכל גלגל: Honda מציגה את האופנוע החשמלי העתידי

האופנוע העתידני ( צילום: יצרן )

Honda חושפת בתערוכת Japan Mobility Show 2025 קונספט חדשני בשם EV Outlier Concept, שמציע מבט מרענן ונועז על העתיד של עולם הדו־גלגלי החשמלי. מדובר באופנוע שמעוצב מחדש מהבסיס, לא רק כמוצר חשמלי במקום בעירה פנימית, אלא כצורת חשיבה חדשה על חוויית הרכיבה עצמה. העיצוב הייחודי בולט כבר במבט ראשון: שלדה נמוכה ומוארכת, מושב עמוק בסגנון באקט־סיט שיושב קרוב מאוד לקרקע, וחזית שמכוסה במעין מעטפת חלקה ומסקרנת שמסתירה את הנדסת המכלולים. אבל מה שבאמת הופך את ה-Outlier לשונה הוא מערכת ההנעה: שני מנועים חשמליים, אחד בכל גלגל, ללא מנוע מרכזי מסורתי. המשמעות היא חופש תכנוני ועיצובי כמעט מוחלט, שליטה ברמת דיוק גבוהה במומנט, וחוויית רכיבה שמרגישה כמו חיבור ישיר בין תנועת הגוף לבין תגובת האופנוע.

האופנוע העתידני ( צילום: יצרן )

Honda מתארת את הפרויקט כחקירה יצירתית של שלושה עקרונות: "גלישה" שמבטאת תנועה שקטה ורכה על הכביש, "אקסטזה" שמרמזת על חוויית הריגוש המיידי של תאוצה חשמלית, ו"נמוך" שמדגיש את ישיבת הרוכב קרוב לאספלט ליצירת תחושת אינטימיות חדשה עם התנועה. הגישה הזו יוצרת אופנוע שלא רק נראה אחרת, אלא מרגיש אחרת לגמרי. במקום מנוע רועש בסמוך לרגליים, מתקבלת רכיבה נקייה ושקטה, שבה המהירות והכוח מורגשים ללא תיווך רעש מכני.

יויה צוטסמי - המהנדס הראשי בפרוייקט ( צילום: יצרן )

מושב הבאקט העמוק, המזכיר יותר מכוניות ספורט מאופנועים, מעניק תחושת עיטוף סביב הגוף. המעצבים מציינים כי בחירה זו אינה רק אסתטית אלא חווייתית: הרוכב לא "יושב על האופנוע", אלא "שוכן בתוך הרכיבה". לכך מתווספים מראות מבוססות מצלמות במקום מראות רגילות וממשק תצוגה דיגיטלי רחב המתמזג בקו העיצובי הכללי.

ה-EV Outlier אינו אמור להגיע בהכרח לייצור מלא בשלב הקרוב, אך הוא ממלא תפקיד מוצהר כמצפן רעיוני עבור Honda. החברה מסמנת באמצעותו את כוונתה לעבור מתפיסה של "נעשה אופנוע חשמלי" לתפיסה של "נגדיר מחדש מהו אופנוע". הקונספט מציע אפשרות לעתיד שבו לא רק מנועי הבעירה נעלמים, אלא גם כמה מהנחות היסוד של עיצוב דו־גלגלי.