ממקררים ושואבי אבק אל הכביש | זה הרכב החשמלי של שארפ

הרכב החשמלי של שארפ ( צילום: יצרן )

שארפ, אחת מענקיות מוצרי החשמל הוותיקות ביפן, מחליטה למתוח את הגבולות ולהיכנס לענף הרכב החשמלי, אך עם קונספט ייחודי: מכונית שהיא חלק בלתי נפרד מהבית. הדגם LDK+, שהוצג באופן רשמי בתערוכת Japan Mobility Show 2025, משתמש בטכנולוגיות של בינה מלאכותית (CE-LLM), "אינטרנט של הדברים" (AIoT) וחישת סביבה שמאפשרות לו להתחבר ולתקשר עם שלל מכשירי חשמל ביתיים: מקרר, מכונת כביסה, מזגן ואפילו מערכת האנרגיה הסולארית של הבית. הדגם פותח על בסיס פלטפורמת Model A של פוקסקון, והוא מאופיין בגוף יחסית קומפקטי לקטגוריה (4.3 מטר אורך) עם דלת הזזה גדולה ותא נוסעים מרווח במיוחד. החידוש הבולט הוא מושבים קדמיים שמסוגלים להסתובב 180 מעלות, שולחן עבודה ומקרן באיכות גבוהה, ורשת מסכים שמאפשרת צפייה או ניהול פגישות אונליין ברכב עצמו. מערכת הבינה המלאכותית לומדת את דפוסי החיים של הדיירים ומספקת חווית מגורים מותאמת אישית גם במכונית. בנוסף, הדגם מציע יכולת V2H - אספקת חשמל מהסוללה הביתית במקרה חרום או עבור צריכה ביתית שוטפת.

הרכב של שארפ ( צילום: יצרן )

פנים הרכב ( צילום: יצרן )

לדברי מנהלי החברה, עיקר השימוש ברכב אינו בנסיעה עצמה אלא בזמן החניה - החלל הפנימי משמש חדר צפייה, משרד מרוחק או אפילו מרחב לילדים. מבקרי התעשייה תוהים אם קונספט כזה הוא שאפתני מדי או שמא מדובר בתפיסת עתיד חדשה שילך ויתפשט בעולם הרכב - במיוחד לאור שיתופי הפעולה המתרבים בין חברות אלקטרוניקה ליצרניות רכב מסורתיות כמו סוני-הונדה.

שארפ מתכננת להמשיך בפיתוח עד להשקה מסחרית ב-2027, והבטיחה שמחיר הרכב יהיה נגיש למשפחות ממוצעות, תוך דגש על נוחות, קישוריות וטכנולוגיה חכמה. האם משפחות יחבקו את החידוש, או שמדובר בניסיון אמיץ מדי שעוד יעמוד למבחן המציאות? ימים יגידו.